Vegar Jørgenstuen i Islam Net mener at Frankrike diskriminerer muslimske kvinner.

– Munnbind dekker en stor del av ansiktet og er ment for å beskytte deg selv og andre for mikroorganismer. Niqab – den delen av en muslimsk kvinnes klesplagg som også dekker ansiktet – gjør faktisk samme nytten, men er ulovlig, skriver Jørgenstuen i Utrop og legger til.

– Dette er klar tale fra franske myndigheter om at islamsk praksis ikke er ønskelig.

Han skriver at niqab ble forbudt, fordi ansiktet skal være synlig. Nå må alle gå med masker, og det anser han for å være dobbeltmoral.

– Jeg må her åpne opp for noen spørsmål: Når kravet om munnbind kom, hvor ble da av disse argumentene mot niqab? Hvor godt klarer man for eksempel å identifisere en person med munnbind i kombinasjon med hette eller lue på? Og hvorfor er det krav til at millioner av den franske befolkningen skal tildekke ansiktet sitt på offentlige plasser, samtidig med at de få niqabbrukerne blir forbudt å bruke niqab?

Jørgenstuen fra mener at det må være såkalt islamofobi som ligger til grunn for forbud mot niqab.

– Jeg vil avslutte med å si at selv om den franske politikken generelt ikke er i favør av religiøsitet, så kan man ikke gjøre annet enn å le av ironien av det at de først forbød ansiktsdekkende plagg, deretter sørget pandemien for at de ble tvunget til å påby omtrent det samme som de forbød.