To stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet sier at kvinnekamp har vært en kamp for arbeiderbevegelsen så lenge den har eksistert. Nå krever de likestilling i moskeene.

– Nettavisen og Aftenposten skrev nylig om hvordan kvinneinngangen i den somaliske moskeen var stengt da nytt styre skulle velges på ekstraordinært årsmøte. Slåsskamp der en finger ble bitt av, og opplevelse av trusler og overvåking, har forekommet, skriver Siri Gåsemyr Staalesen og Kari Henriksen i Nettavisen.

De to kvinnelige arbeiderpartipolitikerne vil at denne middelalderske adferden må opphøre. Så spør de om hvorfor er det så vanskelig for kvinner å få makt i moskeene og om hva er de somaliske mennene redde for.

– Uansett hva svaret er – kan vi ikke godta det. Kvinnene må inn i styrerommene nå. Vi er villige til å bruke politikk for å få det til.

De skriver videre at muslimske kvinner har nå tatt opp kampen og at storsamfunnet bør støtte dem. Det kan gjøres ved å vedta lover og vise at dette er uakseptabel.

– Vi har muslimske trossamfunn som godtar ekteskapsinngåelse som ikke er i tråd med norsk lov., skriver stortingsrepresentantene og legger til.

– Vi har menigheter som ikke anmelder vold og overgrep mot kvinner, som ekskluderer mennesker fra trosfellesskap fordi de er den de er – og ekskluderer mennesker som bruker sin grunnleggende rett til å delta i demokratiet. Dette må ta slutt.