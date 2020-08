annonse

Samtidig som NRK og TV 2 unngår å opplyse etnisitet til de som begår vold og kriminalitet i Oslo, har de ingen problemer med å omtale personer som er født på andre kontinent for «nordmenn».

Resett er et av mediene i Norge som har opplyst etnisitet til gjerningsmenn som har begått voldsovergrep og grov kriminalitet de siste årene.

Da Resett publiserte en sak om blind vold på 17. mai, var det ingen av de andre mediene som meldte at mannen hadde innvandrerbakgrunn.

– 17. mai-volden er bare ett av mange eksempler på det samme: Det fremstår som at pressen rutinemessig unnlater å skrive om hvem som står bak alvorlige voldshendelser, skrev Resetts redaksjonssjef i en kommentar der han etterlyste mer informasjon fra de etablerte mediene.

– Det er grunn til å reflektere over hvorfor det virker som at mediene nærmest instinktivt velger å utelate opplysninger om gjerningspersoners opprinnelse, mente Akerhaug.

«Norsk»

Samtidig som de største mediene i Norge holder tilbake informasjon om gjerningspersoner for sine lesere, har både NRK og TV 2 de siste årene ofte omtalt innvandrere som «nordmenn».

Og det er ikke bare lovlydige innvandrere som får tittelen. Også personer som har begått eller er mistenkt for alvorlig kriminalitet og kjempet mot Norge blir nå ansett som «nordmenn».

NRK har nylig publisert en sak om IS-kvinnen og hennes tid hos terrororganisasjonen.

«I avhør med PST har den terrorsiktede 30-åringen forklart hvordan det norske IS-medlemmet brukte tiltagende mer vold mot ettåringen», skriver NRK i saken. I artikkelen blir terroristen omtalt hele elleve ganger som «norsk».

«De norske islamistene Ubaydullah Hussain (til venstre) Mohyeldeen Mohammad ble spurt om å være karaktervitne for IS-medlemmet etter at han ble anklaget for drapet på barnet», skrev NRK i en beskrivelse av to andre radikale islamister i artikkelen.

Legger ikke ut på Facebook

Også TV 2 har funnet det viktig å poengtere at mannen som nylig ble arrestert for spionasje er «nordmann».

«Dette er den spionasje-siktede nordmannen. Harsharn Singh Tathgar (50) er varetektsfengslet i fire uker, siktet for spionasje», skrev TV 2.

Selv om Singh har indiske foreldre og er født i India, har han fått tittelen «nordmann» fordi han har fått norsk statsborgersskap.

Hvorfor NRK og TV 2 har funnet det viktig å poengere flere ganger i sine artikler at dette er «nordmenn» er uvisst.

Resett har tirsdag sjekket både Facebook-sidene til NRK og TV 2 etter reaksjoner på de to sakene. Men i skrivende stund har ingen av de lagt ut sakene for kommentarer.