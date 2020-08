annonse

Kun 46 prosent av MDG-velgerne fra 2017 vil stemme på partiet igjen.

En ny meningsåling fra Nettavisen viser at Miljøpartiet de Grønne (MDG) sliter . Partiet er under sperregrensen for første gang på halvannet år. MDG er nå nede på 3,9 prosent og har gått tilbake 1,4 prosentpoeng. Dermed ender de opp med kun én storitngsrepresentant omd ette var valgresultatet.

– Særlig bekymringsverdig for MDG er det at de har lav lojalitet. Kun 46 prosent av MDG-velgerne fra 2017 vil stemme på partiet igjen. MDG ser ut til å være veldig avhengig av at miljø dominerer nyhetsbildet for at de skal få oppslutning. Når klima og miljø ikke er på dagsorden virker det som om velgerne til en viss grad «glemmer» partiet, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

På målingen går Høyre opp 4,5 prosentpoeng til 29,7, mens Venstre faller 2,3 prosentpoeng til 2,1 og risikerer å bli fullstendig utradert fra Stortinget. På målingen ville også Arbeiderpartiet og Senterpartiet være avhengig av SV og Rødt for å danne regjering.