Kaller Obama korrupt.

Etter en tale der tidligere førstedame Michelle Obama gikk til harde angrep på Trump, slo USAs president knallhardt tilbake på Twitter tirsdag.

«Kan noen vær så snill forklare Michelle Obama at Donald J. Trump ikke ville vært her i dette vakre Hvite hus om det ikke var for jobben ektemannen din, Barack Obama, gjorde», skrev han på Twitter. Presidenten fortsatte blant annet med å kalle Obama «korrupt».

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020