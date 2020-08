annonse

annonse

USA viser til Beijings pågående atomoppbygging, som Washington kaller en «umiddelbar trussel» mot freden i Øst- og Sørøst-Asia.

Nikkei Asia Review melder at USA vil diskutere en mulig utplassering av mellomdistanse-missiler i regionen med sine asiatiske allierte. Målet med tiltaket skal være å motvirke den «umiddelbare trusselen» fra Kinas stadig større arsenal av atomvåpen, ifølge Marshall Billingslea, presidentens spesialutsending for våpenkontroll.

– Washington ønsker å delta i samtaler med våre venner og allierte i Asia om den umiddelbare trusselen som den kinesiske atomoppbyggingen utgjør – ikke bare for USA men også for dem. Vi ser på hva slags evner som vi vil trenge for å forsvare alliansen i fremtiden, sa han.

Billingslea er involvert i å utvikle sikkerhetspolitikk under president Donald Trump, og er kjent for å ha haukete synspunkter på Kina.

Mellomdistansemissiler

Billingslea pekte spesielt på mellomdistanse, ikke-kjernefysiske, bakkestartede cruisemissiler som for øyeblikket er under utvikling i USA. Arbeidet med disse begynte i august 2019 etter at amerikanerne trakk seg fra en avtale med Russland som forbød utviklingen av mellomdistansemissiler for kjernefysiske våpen.

annonse

Det antas at det nye missilet har en rekkevidde på 1000 kilometer, som ikke er langt nok til å nå Kina fra den amerikanske stillehavsøya Guam. Det må derfor utplasseres i territoriet til amerikanske allierte land i Øst/Sørøst-Asia for å fungere som et effektivt mottiltak mot kinesisk militær opprustning i regionen.

– Dette våpenet er nøyaktig den typen forsvarsevne som land som Japan ønsker og vil trenge i fremtiden, sa Billingslea.

Artikkelen fortsetter

Hypersoniske våpen

Billingslea bemerket også at flere grener av det amerikanske militæret utvikler hypersoniske våpen, som beveger seg fem ganger lydens hastighet eller mer. Disse våpensystemene utgjør problemer for tradisjonelle rakettforsvarssystemer, og kan potensielt motvirke Beijings «antitilgangs- og nektelsesstrategi» for å forhindre amerikanske styrker fra å projisere makt i farvannet rundt Kina.

annonse

– Hypersoniske våpen gir veldig stabiliserende defensive evner som vil sikre at våre allierte, venner og partnere i Asia-Stillehavsregionen blir beskyttet og at Kina ikke kan drive med militær utpressing, i takt med at Beijing utfordrer autoriteter og tegner grenser på nytt, sa Billingslea.

Rakettforsvar

På spørsmål om den japanske regjeringens ønske om å utvikle evnen til å proaktivt gå etter fiendtlige missilbaser som et alternativ til missilskjoldet kjent som Aegis Ashore, sa Billingslea at slike evner ville være «verdifulle», men understreket allikevel at Tokyo ikke burde gi opp å ha ett konvensjonelt rakettforsvar.

– Forsvarsevne mot innkommende ballistiske missilangrep kan være veldig viktig, sa han.