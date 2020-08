annonse

Partiet er vennlig innstilt oljeindustrien, og er også lunkne til det grønne skiftet.

– Det er stor uenighet innad i Senterpartiet om viktige klimaspørsmål – som oljepolitikken, havvind og bruk av skatter og avgifter. Blir Sp i regjering en bremsekloss eller pådriver i det grønne skiftet? Landsmøtet i 2021 vil gi viktige svar, skriver Anne Jortveit i Energi og klima.

Jortveit var tillitsvalgt for Senterpartiet og Senterungdommen for over 30 år siden. Energi og klima er en nettavis som utgis av Norsk Klimastiftelse, som har fått støtte fra blant annet Fritt Ord og Kulturrådet.

Hun skriver at valget i 2021 kan bli avgjørende for de velgerne som er opptatt av klima- og energipolitikk. Hun tror også at særlig de yngre er mer klimabevisste. Hun tror at de vil se etter et alternativ som vil føre den mest ambisiøse klimapolitikken, de som vil legge til rette for ny, bærekraftig verdiskaping framfor å tviholde på oljealderen.

Senterpartiet vil ha makt. Men ikke med SV, kun Arbeiderpartiet. Jortveit tror at de som vil ha tempo i det grønne skiftet, helst vil ha en regjering som fører en ambisiøs klimapolitikk.

– Men partifeller og fagfolk har reagert på både stil og innhold i klimautspill som kommer fra nøkkelpersoner i Senterpartiet den siste tida, innlegg som kan oppfattes å så tvil om partiet er en medspiller eller en kjepp i hjulet når Norge og verden strever med å holde klimaendringene i sjakk og fase ut fossil energi.

Hun mener at Sp må fremstå troverdig for folk som setter klimasaken høy. Men dette blir vanskelig om de samtidig samarbeider med Frp for å presse frem kontantstøtte og subsidier til oljebransjen, slår hun fast.