Staten har satt igang granskning av Shabana Rehmans stiftelse Født fri. Den har fått tilsammen 17 millioner kroner fra staten siden oppstart i 2018.

Fem tidligere ansatte har varslet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om flere forhold i Født fri.

– Hvis det er slik at IMDi skal granske Født fri for disse forholdene, så er vi glade for det, slik at de faktiske forholdene rundt de anklagene som har versert i månedsvis, kommer frem, skriver leder Shabana Rehman i en sms til Vårt Land.

Hun ønsker ikke å kommentere noe mer. IMDi bekrefter overfor avisen at de har begynt å se på saken, og det på bakgrunn av varselet. IMDi og Kunnskapsdepartementet har også tidligere mottatt varsler om Født fri.

– IMDi vil ikke kommentere denne saken mens den gjennomgås. Vi kan imidlertid bekrefte at vi forrige uke mottok et varsel om stiftelsen Født Fri og er i gang med en gjennomgang av organisasjonen, svarer de.

NRK melder at eksterne revisorer skal granske organisasjonens pengebruk.

17 millioner i statsstøtte

Født fri har siden oppstart i 2018 mottatt 17 millioner kroner fra staten. Den første bevilgningen var på fem millioner kroner og kom over statsbudsjett i 2017, selv om organisasjonen ikke formelt var etablert før i 2018. Det var Venstre som presset igjennom dette. Shabana Rehman hadde hatt et møte med Abid Raja og Trine Skei Grande.

– Dette er en parlamentarisk historisk hendelse. Det har aldri skjedd før at Stortinget har bevilget penger til noe som ikke eksisterer, sa Abid Raja til Klassekampen høsten 2017.

Født fri oppgir at de jobber med temaet negativ sosial kontroll, og «skal arbeide for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet».

Til Vårt Land sier varslerne at de ser frem til resultater.

– Jeg håper at Født fri får rettet dette opp, forteller en av kildene.

– Norge trenger en slik organisasjon – helt klart. Men Født fri må gjennom en kraftig oppvask, forteller en annen kilde.