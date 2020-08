annonse

Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway la Barrick Gold Corp. til sin portefølje ved å kjøpe 20,9 millioner aksjer, som er omlag 1,2 prosent av gruveselskapet.

Gullprisen har den siste tiden tatt seg opp, noe som ikke er uventet med tanke på den økonomiske krisen grunnet koronaviruspandemien. Gull har lenge vært kjent som en sikker investering for mange investorer når det er stor usikkerhet i finansmarkedene.

Mye av årsaken til den stigende gullprisen er de mange ekstraordinære tiltakene satt inn på grunn av koronapandemien, og den høye pengebruken av myndighetene i flere land.

Økningen i gullprisen øker investorers vilje til å tilføre gullindustrien flere milliarder. Noe som viser seg å være tilfelle for Warren buffett og hans investeringsselskap Berkshire Hathaway.

Lenge vært skeptisk til gull

Warren Buffetts oppkjøp i Barrick Gold Corp. kommer nok overraskende for mange i finansverden, ettersom Buffett tidligere har uttalt at investeringer i gull ikke er produktive nok.

I en tale til Harvard i 1998 sa Buffett følgende:

– (Gull) blir gravd ut av bakken i Afrika, eller et annet sted. Så smelter vi det ned, graver et nytt hull, begraver det igjen og betaler folk for å stå rundt og vokte det. Det har ingen nytteverdi. Alle som ser på fra Mars ville klødd seg i hodet.

Nå er det slik at Berkshire Hathaway ikke har kjøpt fysisk gull men aksjer i et selskap som vil utbetale utbytte til sine aksjonærer. Og selv om oppkjøpet er en minimal del av Berkshire Hathaway sin portefølje (0,3%) er det uansett et klart skifte i investeringsstrategien til Buffett og Berkshire Hathaway. Buffett har solgt seg ut av en betydelig andel av sin posisjon i banker som J.P Morgan og Wells Fargo.

Oppkjøpet signaliserer en generell mistro til amerikanske myndigheters mulighet til å balansere økonomien og styrke dollaren. En svak dollar vil gi høyere gullpriser, og være en trygg havn mot inflasjon.

Buffett is selling banks and buying a #gold stock. Maybe he's been listening to my podcast. He is clearly not as positive on the U.S. economy or the dollar as his recent upbeat comments suggest.https://t.co/PkgUOs8iYL

— Peter Schiff (@PeterSchiff) August 14, 2020