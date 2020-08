annonse

De kaller seg «moren til hellig krig», og har profilbilder på sosiale medier som inneholder ekstremistiske budskap fra islam.

Unge europeiske kvinner diskuterer på nett hvordan de best kan leve etter de mest ekstreme islamske lover hvor nikab, IS-flagget, paradislignende landskap og sitater fra ekstreme islamister er normen, skriver ABC Nyheter.

Språkforsker og professor ved OsloMet, Anne Birgitta Nilsen, har studert rundt 250 Facebook-profiler til kvinner som viste sin støtte til IS i 2014–17. Det var forskning.no som først rapporterte om saken.

– De er veldig opptatt av ting som for folk flest kanskje ikke er så viktige. Kan man ha fargede skolisser? Nei, de må være svarte. Kan man nappe øyebrynene? Nei, det kan man ikke, sier hun.

IS-kvinner har få venner på nett og aksepterer heller ikke på sosiale medier venner av det motsatte kjønn.

Nilsen fant ingen norske IS kvinner med åpne profiler på Facebook, men utifra språkvalg er disse kvinnene fra land som Nederland, Belgia, Tyskland og Storbritannia.

– Det er veldig få slike norske profiler, og det ville blitt vanskelig å anonymisere, sier Nilsen.

Noe som går igjen i utvekslingen mellom IS-kvinnene, er det arabiske ordet «ghurba» som betyr fremmed. Dette ordet brukes av IS for å skildre en fremmed blant vantro.

– De snakker mye om hvor vanskelig det er å leve i landene de bor i, blant annet på grunn av nikabforbud og sykehus der menn og kvinner går om hverandre, sier Nilsen.

Sammen dyrker disse kvinnene utenforskapet.

De er svært ekstreme og føler seg forfulgte på grunn av sin tro. De mener alle andre, også muslimer som ikke følger reglene deres, er vantro.

– De mener de som rettroende er de eneste som har skjønt hvordan man skal leve livet sitt. Det gjør nok at de føler seg veldig spesielle, sier språkforskeren.

Hun regner med at IS-kvinnene er ungdommer og unge voksne. Den yngste sa hun var 14 år. Men profilene er anonyme, så helt sikker kan man ikke være.

– Ut fra samtalene virket de litt umodne. Det var en del snakk om forlovelser. De er opptatt av romantikk som andre unge kvinner, men velger andre typer menn. En hellig kriger er flott, en man kan være stolt av.

Dette var på et tidspunkt da IS hadde kontroll over betydelige deler av Syria, og IS-kvinnene drømte om å kunne reise dit.

– Noen av dem reiste nok til Syria. De postet i alle fall bilder derfra, blant annet fra elvebredder med kommentarer om at det var fint der, sier Nilsen.

Facebook-profilene hun studerte er nå forsvunnet eller ikke oppdatert siden 2017. Etter at Facebook og Twitter bestemte seg for å rydde opp i slike ekstremistiske sider, frykter man at IS-kvinner og andre ekstremister har byttet sosiale plattformer til tjenester som Telegram.