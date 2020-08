annonse

annonse

Vinn-vinn forretningslogikk har blitt erstattet av nullsumspill og strategisk rivalisering mellom de to stormaktene.

Gideon Rachman, den mest anerkjente utenrikspolitiske kommentatoren til avisen Financial Times, har skrevet en kronikk om det stadige dårligere forholdet mellom USA og Kina – ofte omtalt som den nye kalde krigen.

Rachman argumenterer med at etter 40 år med stadig dypere økonomisk integrasjon mellom USA og Kina, er det vanskelig for mange å forestille seg at prosessen kan stoppe opp – eller til og med gå i revers. Forretningsledere verden rundt tror at politikere i Washington og Beijing til slutt vil finne et kompromiss, når de innser de virkelige implikasjonene av å koble verdens to største økonomier fra hverandre. Håpet er at en handelsavtale til slutt vil stabilisere forholdet, selv om den må vente til etter det amerikanske presidentvalget.

Realiteten er derimot at den sino-amerikanske rivaliseringen og frakoplingen så vidt har begynt, og at den allerede sprer seg fra teknologisfæren og inn i finanssektoren. Med tiden vil den påvirke alle store økonomiske sektorer – fra industriproduksjon til forbruksvarer. Alle multinasjonale selskaper – inkludert de med base i Europa – vil bli berørt av utviklingen på en eller annen måte.

Skifte

Rachman argumenterer videre med at denne prosessen drives av et grunnleggende skifte i måten både USA og Kina ser på hverandre. Mens businesslogikk har vunnet over strategiske imperativer de siste fire tiårene, er vi i dag på vei inn en ny verden hvor geopolitisk rivalisering trumfer økonomiske insentiver. Begge sider i Beijing og Washington beskylder hverandre for den negative utviklingen.

annonse

Selv om Trump iverksatte den siste runden med handelskrig, er ikke denne tankegangen kun begrenset til Trump-administrasjonen. Det er nå en tverrpolitisk konsensus i Washington om å føre en tøffere politisk linje mot Kina, selv om det skader bunnlinjen til amerikanske bedrifter. En lov om å fjerne kinesiske selskaper fra amerikanske børser, med mindre de åpner bøkene sine for amerikanske regulatorer, ble for eksempel enstemmig vedtatt av senatet i mai.

I Beijing trumfer også det geopolitiske imperativet om å hevde suverenitet det forretningsmessige insentivet om å unngå en konfrontasjon med USA – Kinas største eksportmarked. Siden president Xi Jinping tok makten i 2012, har Kina bygget flere militærbaser i Sør-Kinahavet, avviklet Hongkongs autonomi, og fengslet millioner av uiguriske muslimer i Xinjiang. De militære truslene mot Taiwan blir også stadig mer åpenlyse.

Gjengjeldelseslogikk

Rachman mener at begge sider av konflikten nå er låst inn i en gjengjeldelseslogikk, uavhengig av hvem som egentlig avfyrte det første skuddet. Hvis USA gjør flere straffetiltak mot kinesiske teknologiselskap i tiden fremover, vil Beijing sannsynligvis svare ved å ytterligere begrense markedstilgangen til amerikanske teknologiselskaper i Kina. Videre, når politiske spenninger øker, vil amerikanske forbrukermerker være sårbare for boikott av nasjonalistiske kinesere.

Frakoplingen er også drevet av nye risikovurderinger. Den opplagte sårbarheten til kinesiske selskaper – inkludert giganter som ZTE og Huawei – som kom til overflaten som følge av USAs forbud om å selge dem datachips, har forsterket Kinas ønske om å bli selvforsynt innen viktige teknologier. Amerikanske selskaper vil heller ikke gjøre seg for avhengig av Kina. Apple, som har bygget mye av sin forretningsvirksomhet rundt produksjon av varer i Kina, lager for eksempel flere av sine nyeste iPhoner i India.

Artikkelen fortsetter

annonse

Bank og finans

Rachmen mener at det nye konfliktområdet mellom USA og Kina vil være innen bank og finans. I løpet av det siste tiåret, har USA innført en rekke svært ødeleggende økonomiske sanksjoner mot land – inkludert Iran og Venezuela. Men nå begynner amerikanerne å bruke dette verktøyet i sin stormaktskamp med Kina, som kan få konsekvenser for det internasjonale finanssystemet.

Kinesiske regjeringsfunksjonærer i Hongkong og Xinjiang har blitt sanksjonert, som stenger dem ut av det amerikanske økonomiske systemet. Gitt dollarens sentralitet innen global handel, er internasjonale banker svært forsiktige med å ikke bryte disse sanksjonene. Risikoen for internasjonal finans er håndterbar så lenge den er begrenset til noen få individer, men hva skjer hvis og når USA iverksetter økonomiske sanksjoner mot store kinesiske selskaper?

Illusjonen om nøytralitet

Selv om de ønsker å forholde seg nøytrale, mener Rachman at det er usannsynlig at europeiske eller sørøstasiatiske land og selskaper vil klare det på sikt. Storbritannias beslutning om å åpne sitt 5G-marked for Huawei – på tross av sterk amerikanske misnøye – viste seg å være uholdbart, og ble raskt reversert.

Videre har den britiske storbanken HSBC, som har hovedkontor i Storbritannia, men som kan spore 80 prosent av overskuddet sitt fra Asia, blitt dratt inn i rivaliseringen – gjennom sin rolle i å gi bevis til USAs påtalemyndighet i sammenheng med den amerikanske tiltalen mot økonomisjefen i Huawei, Meng Wanzhou. Andre store multinasjonale selskaper vil prøve å holde seg nøytrale i den gryende kalde krigen, men det kan vise seg å være umulig.

Rachman konkluderer med at i løpet av de siste 40 årene, er verdenshistorien bygget opp rundt globalisering og tilnærmingen mellom USA og Kina, men den verden holder på å forsvinne raskt. Folk har bare ikke innsett det ennå.