Man kan spørre seg om hvorfor ingen andre i pressen har hatt noen interesse av å granske denne saken eller hvorfor ingen politikere har fulgt opp, mens det stadig er bråk om den langt mindre posten i statsbudsjettet som fordeles til Human Rights Service (HRS).

NRK kunne mandag melde om at det stormer rundt Shabana Rehman og Født Fri.

Fem tidligere ansatte har varslet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om flere forhold i Født fri.

Født fri har siden oppstart i 2018 mottatt 17 millioner kroner fra staten. Den første bevilgningen var på fem millioner kroner og kom over statsbudsjett i 2017, selv om organisasjonen ikke formelt var etablert før i 2018. Det var Venstre som presset igjennom dette. Shabana Rehman hadde hatt et møte med Abid Raja og Trine Skei Grande.

Ikke første gang

Men det er ikke første gang det stormer rundt Shabana Rehman og Født Fri. Vårt Land opplyser i sin sak ikke om at jeg som journalist i Minerva allerede våren 2018 kunne avsløre at det kort tid etter oppstart var bråk i organisasjonen som var nåværende kulturminister Abid Raja (Venstre) sitt hjertebarn.

Medstifterne Amal Aden og Iram Haq hadde trukket seg ut. To andre som var styremedlemmer i en interimfase har også trukket seg ut av organisasjonen.

– Jeg mottok en henvendelse fra stortingsrepresentant Tina Shagufta Munir Kornmo (V) før påske, der hun opplyste om at to styremedlemmer hadde trukket seg fra organisasjonen «Født Fri». Jeg forstod det slik at dette skyldes uenighet om hvordan organisasjonen skal drives. Departementet vil følge opp organisasjonen, for å sikre at den etableres og drives i tråd med Stortingets forutsetninger, sa statssekretær Kristin Holm Jensen i Kunnskapsdepartementet til Minerva.

Selv sier Munir Kornmo dette om hvorfor hun valgte å videresende saken til departementet:

– Jeg har sendt videre en bekymringsmelding som jeg har mottatt. Utover det har ikke jeg noen rolle i denne saken, sier Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til Minerva.

Shabana Rehman avdramatiserte da situasjonen og viste til at de tre sammen var involvert i en innledende fase, sammen med et advokatfirma.

Har det å gjøre med at Shabana Rehman i hennes rolle i «Født Fri» oppleves som harmløs og ufarlig, mens HRS er kritiske til dagens innvandring- og integreringspolitikk?