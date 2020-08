annonse

Til tross for coronapandemien, har det i sommer funnet sted en dramatisk økning i antall illegale migranter til Europa.

Det europeiske asylstøttekontoret (EASO) har slått fast at det ble registrert 28 039 asylankomster til EU i juni, noe som er tre ganger så mange som i mai. FNs høykommissær for flyktninger har dessuten klargjort at de har registrert 10 517 krysninger over Middelhavet i juli.

Ifølge den tyske avisen Der Spiegel har Frontex rapportert om en videre økning i aktivitet blant illegale migranter over Middelhavet, tilsvarende 30 prosent relativt til måneden før.

EASO hevder at den kraftige økningen kommer som et resultat av at mange EU-land har lempet på sine strikte coronarestriksjoner.

Mens Hellas har sett en nedgang i illegal migrasjon, opplever Italia for tiden en vesentlig økning i antall illegale migranter som ankommer landet. Øya Lampedusa er for tiden overveldet av de mange migrantene som kommer sjøveien fra Afrika.

Tomme for plass

Lampedusas borgermester Totò Martello har sagt at øya har gått tom for plass til å huse alle migrantene, og stilte samtidig spørsmål ved hvorfor ikke myndighetene har erklært unntakstilstand.

Idet nye migranter ankommer Europa, frykter mange at de kan være smittet med covid-19.

I juli tok flere migranter i karantene seg ut fra et asylsenter i Siculiana på Sicilia. Lokalt politi ble instruert at de skulle be migrantene om å returnere til senteret – en ordre som ble ignorert.