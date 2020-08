annonse

annonse

MDG skal fjerne parkeringsplassene Gyldenløves Gate på Frogner, og erstatte dem med en sykkelvei.

– Vi bruker allerede bilen minimalt, og de fleste av oss har kun en bil. At det etableres sykkelfelt for syklister bosatt på beste vestkant, som har både villa og garasjeplass på vår bekostning, føles veldig urettferdig, sier småbarnsmor Hanne Bismo Mustad til Nettavisen.

Les også: Sint Fabian Stang håner sykkelvei

Småbarnsforelrdene mener at MDGs sykkelvei går utover beboere. En parkeringsplass på Frogner koster en million kroner eller tre tusen kroner i månedsleie. En småbarnsfamilie her ikke råd til det. Nå har de bestemt seg for å lenke seg fast for å stoppe utbyggingen.

– Jeg tror byrådspolitikerne må ha fryktelig god tid – for de skjønner åpenbart ikke at vi småbarnsmødre kan trenge bil innimellom selv om vi bor i byen, sier Bismo Mustad.

Nettavisen skrev for over ett år siden at Oslos tidligere ordfører Fabian Stang lovte å lenke seg fast for å stoppe planene om en ny sykkelvei i Gyldenløves Gate.

annonse

– Da blir vi med, og vi er ikke de neste, sier de to småbarnsmødrene samstemt og smiler.

Les også: Bymiljøetaten i Oslo: Fjernet eldgammelt løvtre – Bygger sykkelfelt og regnbed

Men mødrene møter liten forståelse fra byråd Lan Marie Berg fra MDG,

– Politikk handler om å prioritere. Problemet i Oslo har vært at man i tiår etter tiår har nedprioritert å bygge sykkelveier fordi man ikke har ønsket å ta plass fra bilen. Den tiden er heldigvis forbi. Byrådet har nesten tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, og vi har vært tydelig på at satsingen skal bli enda større fremover, sier Berg til Nettavisen.

Hun påstår også at flertallet ønsker flere sykkelveier, og at de ikke vil la lokal misnøye stå i veien for ønsket om et sammenhengende sykkelveinett i Oslo. Der Gyldenløves Gate vil en viktig hovedåre for syklende fra vest og innover til sentrum av byen vår.