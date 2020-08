annonse

Utenriksdepartementet har besluttet å utvise den russiske diplomaten som møtte en nordmann som nå er siktet for spionasje. Russland protesterer.

– Vi har orientert Russlands ambassadør om at en medarbeider ved den russiske ambassaden er uønsket som diplomat og vil bli bedt om å forlate Norge. Det er fordi han har utført handlinger som ikke er forenlige med hans rolle og status som diplomat, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet i en pressemelding onsdag.

Utenriksdepartementet har ikke gått ut med navn eller identitet på diplomaten.

Møttes på restaurant

Utvisningen kommer etter at en norsk-indisk mann mandag ble varetektsfengslet i fire uker, siktet for å ha avslørt statshemmeligheter.

Den 50 år gamle mannen ble lørdag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på en restaurant i Oslo. Han var da i møte med den russiske diplomaten som nå er utvist fra Norge. PST har omtalt russeren som en etterretningsoffiser.

Den russiske ambassaden i Oslo opplyser at det er snakk om visehandelsrepresentanten.

Diplomatisk immunitet

Russeren har diplomatisk immunitet, noe som innebærer at han ikke kan straffeforfølges i Norge, opplyste PST til NTB tirsdag. Russeren ble derfor ikke pågrepet da PST gikk til aksjon.

– Vi har nok kun fokus på nordmannen. Etterretningsoffiserer og diplomater har immunitet. PST kan ikke begjære noe her. Det blir nok UD, sa seniorrådgiver Martin Bernsen i PST tirsdag.

Den russiske diplomaten skal ifølge PST ha møtt den nå spionsiktede nordmannen flere ganger.

Russisk protest

Den russiske ambassaden skriver i en oppdatering på Facebook at diplomaten ble «anholdt uten grunn».

Diplomaten ble ransaket av PST, og han fikk ikke mulighet til å kontakte ambassaden eller tilkalle ansatte fra konsulatavdelingen til stedet, opplyses det videre.

«Vi uttrykte protest til Norges Utenriksdepartement i forbindelse med krenkelsen av diplomatens status» skriver ambassaden.

«I Russland skal man sikkert trekke sine konklusjoner», tilføyes det.

Første nestleder i utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet, Vladimir Dzjabarov, sier til nyhetsbyrået RIA at han tror USA er involvert i Norges avgjørelse om å utvise den russiske diplomaten, ifølge TV 2.

Ifølge kanalen er det ventet at en eventuell russisk gjengjeldelse vil bli kunngjort på den ukentlige pressekonferansen til russisk UD torsdag ettermiddag i Moskva.

Fikk penger

Nordmannen nekter straffskyld i saken, men har i avhør innrømmet at han har fått penger for å gi informasjon.

Mannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang til hemmeligstemplet materiale. I fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett mandag går det fram at 50-åringen har overlevert informasjon til kontakten i bytte mot et «ikke ubetydelig kontantbeløp».

Den russiske ambassaden skriver at DNV GL har mangeårig erfaring med samarbeid med russiske selskaper og etater som er ansvarlige for olje- og gassproduksjon, skipsbygging, infrastrukturprosjekter og annet.

«Slik samvirkning har aldri vekket spørsmål hos den norske side», fastholder ambassaden.

DNV GL opplyser at siktede hovedsakelig jobbet med avansert materialteknologi. Han hadde ikke sikkerhetsklarering og har derfor ikke jobbet med forsvarsprosjekter.