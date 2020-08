annonse

Oslo Høyre mener kvaliteten på skolene må være fokuset og at problemet ikke ligger i ikke elevsammensetningen.

Skolepolitiske talsperson i Oslo Høyre, Silje Lutro, mener at andelen utlendinger i skolen ikke er problemet, skriver NTB.

– Jeg er ikke enig premisset om at barn av minoritetsspråklig foreldre er et problem eller utfordring for skolene. Vi har masse gode skoler i Oslo, og mange av skolene som scorer høyt på nasjonale prøver, har også en høy andel med minoritetsspråk, sier hun.

I en ny bok om økende skolesegregering i hovedstaden. får både høyre- og venstresiden i Oslo skylden for den økte segregeringen i skolene.

Lutro mener Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bør la å la skolekretsene få være i fred.

– Jeg mener det er en avsporing fra målet hvis vi begynner å flikke på skolegrensene og tror det gir noe resultater på elevens læring. Da må vi begynne i helt andre enden og lage gode skoler og ikke flytte rundt på noen få elever, sier hun.

– At Høyre er tafatte i integreringsarbeidet og ikke vil gjøre noe for å motvirke segregering i enkelte deler av byen, er verken nytt eller særlig overraskende, sier Thorkildsen i en kommentar.

– Inntaksområder til skolene justeres regelmessig, blant annet på grunn av endring i bosetting og befolkningens alder. At man da også tar hensyn til et mål om mangfoldige elevgrupper synes jeg er god politikk, fortsetter Thorkildsen.

– Jeg tenker at begge sider av det politiske Oslo må ta ansvar all den tid vi begge har sittet i byråd, men osloskolen har over tid hatt veldig mye å være stolt av, og har vist at uavhengig av sammensetning på skolene, så kan skolene gjøre det veldig bra. Det som er viktig, er at det er høy kvalitet på skolen, at undervisningen er bra og at elever som trenger ekstra hjelp, får det, ikke den statistiske sammensetningen av elevgruppene, sier Lutro.

Lutro frykter at SV vil endre ordningen med fritt skolevalg.

– Jeg har ikke tro på at man skal gjøre seg til overdommer overfor foreldrene og bestemme seg for hva som er riktige eller gale grunner til å bytte skole, mener hun.

Thorkildsen påpeker at det noen steder er et betydelig problem at mange søker seg til andre skoler.

– Dette er problemer vi både anerkjenner og tar tak i, og er blant annet grunnen til at vi vil endre finansieringen av skolene. Jeg registrerer at Høyre ikke vil gjøre noe med det, avslutter hun.