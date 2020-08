annonse

Krever at Solberg-regjeringen griper inn.

Onsdag formiddag kom nyheten om at flere av Widereøs kortbaneruter stenges.Berørte flyplasser er er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden.

– Widerøe er jo Nord-Norges T-bane. Man er helt avhengige av dem i dagliglivet, for å komme seg på sykehus og for å besøke familien. Også næringslivet er helt avhengig av det, sier Vedum til NTB.

Han krever nå at Solberg-regjeringen griper inn og kjøper flere ruter av Widerøe for å unngå at fly settes på bakken.

– Det er ikke et overskuddsprosjekt. Det er for å få hverdagen til å gå i hop. Det er så lange avstander at man er helt avhengig av å bruke fly, sier Vedum.