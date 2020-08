annonse

annonse

Sverige har omsider fått sitt første politiske parti beregnet på arabere.

I 2018 ble politiker Mikail Yüksel ekskludert fra Centerpartiet, etter at det ble avslørt at han forsøkte å etablere en fascistisk organisasjon. Året etter grunnla han et islamistisk parti, som han vil få valgt inn i den svenske riksdagen.

Les også: Svenske tilstander: En hel bydel styres av en klan

annonse

Han satser på å få velgere fra muslimske innvandrere, og formålet er å bekjempe islamofobi og fremmedfiendtlighet.

Nå får islamistpartiet imidlertid konkurranse, av et angivelig sekulært alternativ, i stedet beregnet på arabere. «Arabiska Partiet» har sett dagens lys, med «enighet og samhold». De skriver på sin hjemmeside at de er et politisk parti som vil jobbe for å effektivisere integreringspolitikken og verne om araberes rettigheter. Dette skriver Samhällsnytt.

Les også: Rekordmange skutt og drept i Sverige i fjor

annonse

«Arabiska Partiet» hevder at de ikke har som formål å arabisere Sverige. Deres visjon er imidlertid å ta ansvar for det arabere i Sverige.

Partiets kontaktperson er en 33 år gammel mann fra Malmø, som i 2017 ble dømt for trusler i Malmø tingrett.