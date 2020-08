annonse

TV 2s Fredrik Græsvik benytter Demoratenes landsmøte til å hamre løs mot president Donald Trump og førstedame Melania.

De siste dagene har de største mediene i Norge dekket Demokratenes landsmøte tett med mange taler som er gjort via en data-skjerm. Flere har omtalt det digitale landsmøtet som dørgende kjedelig.

Men i den norske pressen er det mange som er begeistret.

Toppsakene på nrk.no handler om det unge «stjerneskuddet» Alexandria Ocasio-Cortez. En politiker som fremmer en radikal sosialistisk politikk.

Statskanalen har også intervjuet «eksperter» og «forskere» som lovpriser Joe Biden og Demokratene. Donald Trump får også oppmerksomhet i artikler, men med negativt fokus.

Både NRK og TV 2 har unnatt å legge ut mange av sakene på sine Facebook-sider for kommentering.

Men på Twitter er det flere som stusser på vinklingen til de etablerte mediene.

I fire år har Demokratene spredd hat og splittelse i USA. Nå forsøker de å overbevise amerikanerne om at en senil presidentkandidat vil samle landet… 🙄 Demokratenes kontakter i Norge (NRK) virker i allefall overbevist. pic.twitter.com/nKGzzFKPDZ — Drablos (@godrablos) August 19, 2020

– Mine damer og herrer!

TV 2s journalist Fredrik Græsvik er også lykkelig i det han følger med på landsmøtet via twitter-telefonen sin.

– Og der! Akkurat nå mine damer og herrer, ble Joe Biden og Kamala Harris formelt kandidatene til Demokratene som president og visepresident i 2020, skrev han entusiastisk på twitter.

Græsvik har også hatt tid til å snakke ned førstedame Melania Trump.

– Lytter til Jill Biden og det slår meg når hun står der og fremsnakker sin mann – hvem er egentlig førstedame Melania Trump og hvor har hun vært de siste åra? spør Græsvik til sine følgere.

Lytter til @DrBiden og det slår meg når hun står der og fremsnakker sin mann – hvem er egentlig @FLOTUS #melaniatrump og hvor har hun vært de siste åra? — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 19, 2020

Melanias engasjement

Fredrik Græsvik er USA-korrespondent for TV 2. Flere har anklaget han for å bruke for mye tid på å angripe Donald Trump på twitter, fremfor å dekke politikken i landet.

Journalisten vet ikke hvor Melania Trump har vært de siste årene. Ifølge Det hvite hus har førstedamen vært svært opptatt de siste årene med en rekke initativ.

Hun har også vært sterkt engasjert i kampanjer for å få stopp på mobbing på sosiale medier, og kjempet for å få slutt på opioid-epidemien.

Førstedamen har også vært en forkjemper for at foreldre ikke blir adskilt fra barna sine på den mexicanske grensen, men dette har fått ingen eller svært liten dekning i den norske pressen. Blant annet har Græsviks arbeidsgiver TV 2 heller publisert artikler fra annonyme kilder som hevder at «Melania har det forferdelig og vil bare vekk fra Donald».