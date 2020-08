annonse

annonse

Under en forelesning ved Universitetet i Bergen (UiB) fortalte en professor en vits om tyskere. En tysk student følte seg krenket og rapporterte saken.

Dette har fått Lars Gule til å frykte for ytringsfriheten til akademikere.

– Konsekvensene av denne saken kan bli at ingen forelesere lenger vil tørre å utfordre noe som helst, sier Lars Gule til Klassekampen.

Les også: Fornærmede i «tyskervits-saken» har skaffet seg advokat og krever erstatning

Psykologiprofessor Svein Larsen underviste om et forskningsprosjekt om turisme. Da så han på en tysk student og sa for spøk.

– De (tyskerne) har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen.

annonse

Da ble det latter i salen. Men ikke fra den tyske studenten. Vedkommende varslet ledelsen ved UiB og mottok en beklagelse. Professoren fikk instruks om å «frastå fra ytringer av denne typen».

Dette har fått Lars Gule til å reagere. Han mener det er betenkelig at ledelsen ikke vurderte saken objektivt.

– I stedet legger man til grunn en subjektiv opplevelse av å ha blitt såret og støtt. Dette holder ikke. Dersom noen tror at en krenkelse er en subjektiv affære, blir det fritt fram for enhver student å kreve erstatning og få advokatutgiftene dekket. Det er ytterst farlig, det universitetet gjør her.

Les også: Tysk student som følte seg krenket får 10.000 kroner i erstatning fra Universitetet i Bergen

Han mener at konsekvensene kan ende opp med at ingen lenger vil tørre å utfordre. Han etterlyser også en forklaring på hvordan de har vurdere saken som en krenkelse.

– Man skal selvsagt ikke krenke menneskers grunnleggende rettigheter, da tråkker man over en grense. Men dersom du provoserer noen studenter ved å uttale at hijab er dumt, er det ikke en krenkelse av menneskeverd, men ytring om et religiøst symbol, som man kanskje kan si er dårlig folkeskikk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474