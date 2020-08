annonse

37.000 personer må vente til september for å få utbetalt dagpengene. Årsaken er at de permitterte har fått jobben tilbake.

Over 430.000 personer har søkt dagpenger under koronakrisen, og de fleste søkte i mars og april. Fortsatt har 67.000 ikke fått behandlet dagpengesøknadene sine og over halvparten av dem må vente til september, skriver Klassekampen.

Årsaken er at Nav har prioritert søknadene fra dem som er ledige uten å ha en arbeidsgiver og dermed ikke er permitterte. Deretter er søknadene fra permitterte behandlet og til sist søknadene fra permitterte som er tilbake i arbeid, forklarer kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav, skriver NTB.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lovet i vår at Nav skulle være ferdig med dagpengesøknadene i slutten av juli og han sier nå at det er altfor lenge for folk å gå fem måneder uten inntekt.