– President Trump er ikke involvert i dette prosjektet.

Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon har blitt tatt for å ha underslått penger fra en innsamlingsaksjon på nett som skulle finansiere grensemuren mot Mexico.

– Dette gjør meg trist. Jeg har ikke hatt noe med ham å gjøre på lang tid, sa Trump torsdag til pressen.

Han la til at han ikke kjente til prosjektet Bannon samlet inn penger til og at han mislikte det.

Et liknende budskap kommer fra Det hvite hus sin pressesjef.

– President Trump er ikke involvert i dette prosjektet og følte at det kun ble gjort som et PR-stunt og kanskje for å samle inn penger, sier talsperson for Det hvite hus, Kayleigh McEnany, i en uttalelse, ifølge. NTB.

Hun uttaler at Trump ikke har hatt noe med Bannon å gjøre siden valgkampen og de tidlige dagene i hans administrasjon.

Hun legger til at presidenten hele tiden har ment at prosjektet er for stort og omfattende til å bli håndtert av private, ifølge NPR.