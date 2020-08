annonse

Norges største selverklærte narkotikabaron, Gjermund Cappelen, er overflyttet til et åpent «fengsel» i Valdres med lav sikkerhet.

19. juni 2020 ble Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel for blant annet gjennom flere tiår å ha innført minst 16,7 tonn hasjisj.

I tillegg, er han etter andre verdenskrig avslørt som kanskje norgeshistorien beste tyster for norsk politi, nasjonalt og internasjonalt.

19 desember 2013 ble han pågrepet, hvorpå han siden den gang har sittet varetektsfengslet.

En slik grov narkotikaforbrytelse ville i utgangspunktet vanligvis ha medført 21 års fengsel.

Men han anga den nå pensjonerte profilerte politioverbetjenten Eirik Jensen, som hans viktigste hjelpesmann og støttespiller.

Belønnet

Borgarting lagmannsrett belønnet Gjermund Cappelen sitt angiveri overfor Eirik Jensen med åtte års strafferabatt, og ble dømt til fengsel i 13 år.

Cappelen anket denne dommen, da han mente at en ytterligere strafferabatt var naturlig, relatert til at den belastningen det har vært for ham å blottlegge en anerkjent politimann i åpen rett på denne måten.

Derfor ble dommen anket til Høyesterett, da Cappelen via sin forsvarer mente at en passende straff burde ligge på 11 til 12 års fengsel.

19 august forteller Gjermund Cappelen at han har trukket sin anke til Høyesterett.

«I samråd med mine forsvarere og familie har jeg besluttet å trekke anken. Jeg ønsker å ta min straff, gjøre opp for meg og legge saken bak meg og komme tilbake til samfunnet, sier han til Nettavisen».

Via informanter, har Resett fått opplyst at Gjermund Cappelen for litt siden ble overført til et «fengsel» med meget lav sikkerhet i Vestre Slidre kommune i Valdres.

Ikke inngjerdet

Selve området er ikke inngjerdet. Tidlig på 80 tallet satt en bonde på Slireøya i Valdres opp noen campinghytter på gården sin, som siden den gang har blitt brukt som «fengsel».

På området er det bygd opp en vaktbod som betjenes av noen få fengselsbetjenter, samt en spisesal for de «innsatte».

I utgangspunktet kan ikke de «innsatte» forlate «fengselsområdet» uten tillatelse. Men, alt er jo åpent, og ingen låste dører. Sent på kvelden, natta, kan jo alle teoretisk forlate stedet, og møte hvem de vil.

Ifølge de som beslutter overføringer til dette stedet, er rømningsfaren vurdert som minimal.

Kan ikke kommentere

Resett sendte en forespørsel til kommunikasjonsavdelingen i Kriminalomsorgen, og spurte følgende.

Er det riktig at Gjermund Cappelen er overført til et «fengsel» med lav sikkerhet, samt er dette må jo stride mot all fornuft, i og med at Cappelen fortsatt sitter varetektsfengslet?

Kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Ann Kristin Salbuvik, svarte følgende:

«Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, dessverre. Men, det er retten (og eventuelt påtalemyndigheten) som råder eksklusivt, da vedkommende sitter i varetekt. Det har også skjedd tidligere at varetektinnsatte blir plassert i fengsel med lavere sikkerhetsnivå dersom slik plassering er tilfredsstillende relatert til de formål fengsling er ment å ivareta».