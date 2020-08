annonse

Moren mener det er forkastelig at de sender slike brev til barn.

Det lå et brev til åtte år gamle Solveig i postkassen og hun ble i fyr og flamme, skriver NRK . Men da hun åpnet det ble hun forvirret. Inni lå det en brosjyre der det sto «Blir det noen gang slutt på all lidelse?». Det var også vedlagt et tosiders håndskrevet brev med bibelsitater.

– Han (Gud) skal tørke bort hver tåre i deres øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer.

Avsender er et medlem av Jehovas vitner på Hitra i Trøndelag. Åtteåringen ble invitert til å bli med på bibelkurs. Moren kontaktet politiet, men de opplyste at dette ikke var ulovlig og at de kunne ikke gjøre noe. Hun kontaktet også avsender, de var ikke kjent med mottaker alder.

Leder ved Jehovas vitner Erling Asle Jørgensen kaller saken en misforståelse.

– Vanligvis går vi fra dør til dør, men på grunn av koronaen ringer vi og sender brev til folk isteden. Da bruker vi blant annet 1881 for å lete opp navn og adresser, sier Jørgensen, som sier det var her feilen oppsto.

Jehovas vitner trodde alle som var registrert var over 18 år, og at det ikke var lov å registrere barn. Men nå har de forandret rutinene.

Men mor til åtte år gamle Solveig synes forklaringen virker tynn. Hun mener at Jehovas vitner burde ha visst at mange barn har egen telefon og er registret med eget navn.