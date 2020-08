annonse

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Nordland mener at utdelingen av oransje skolesekker til førsteklassingene bare bidrar til overforbruk og enda større forskjeller.

Meningen med oransje skolesekker er at førsteklassingene skal bli synlige i trafikken og at folk tar hensyn og kjører forsiktig. Men MDG ser også problemer.

– Intensjonen med sekkene er veldig god. Som foreldre er vi opptatte av at ungene våre skal være synlige i trafikken og komme seg trygt til og fra skolen. Men vi bør se om vi kan gjøre ting på en måte som ivaretar både miljøet og elevene bedre enn i dag, sier Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne i Nordland fylkesting, til Avisa Nordland, og legger til:

– Selv om fylkeskommunen oppfordrer til å bruke sekken i flere år, er inntrykket at de færreste fortsetter å bruke den når andre skoleår begynner. Fra å være et positivt tiltak mot kjøpepress, risikerer vi at sekkene blir det motsatte – et signal om at eleven kommer fra en familie med trang økonomi, med fare for at hen mot sin vilje ender opp med å skille seg ut fra de andre i klassen.

Møller ser saken i et ressursperspektiv og da er gratis utdeling uheldig, om fullt brukbare skolesekker går i søpla etter ett års bruk. Han mener at de bør hente inspirasjon fra andre fylker. Der har brukte skolesekker blitt gitt bort til fattige land. I Trøndelag benytter man forskjellige farger på skolesekkene hvert år. Da kan en førsteklassesekk omgjøres til en andreklassesekk året etter.