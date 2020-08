annonse

Vil ikke kjøpe mat fra Tyskland.

– Norgesgruppen og andre dagligvareaktører presser det norske jordbruket for alt det er verdt! De presser prisene ved å true med import, og på sikt gjør det at lønnsomheten for norske kjøttprodusenter blir dårligere, sier butikk-kunde Anders Nordstad til Nettavisen.

De hadde bare kjøttdeig fra Tyskland og han kjøper ikke kjøtt fra Tyskland.

Nordstad mener at bare det at de kaller seg Norgesgruppen er en frekkhet i seg selv. Butikkjeden driver bare verdiskapning økonomisk. Men egentlig er det med på å ødelegge store verdier, og det bare for å tjene en slant.

Denne utblåsningen kom på Facebook, der han er veldig engasjert for norsk mat, bønder og jordbruk.

Han vil også at Norge bør produsere den maten vi faktisk kan produsere.

– Kjøtt og melk er de viktigste jordbruksproduktene våre. Oppfordringen min til Norgesgruppen er å ta signalene fra norske forbrukere som ønsker norsk mat. Da må de også betale en pris som gjør det lønnsomt å drive norsk jordbruk, sier han.