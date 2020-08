annonse

Det er valgår i USA, og NRK, TV 2 og de andre etablerte mediene i Norge er i gang med sin selektive presentasjon av tilstanden i verdens største økonomi og hos Norges strategiske allierte. Det er et trist skue, men instruktivt for tilstanden i norsk «journalistikk».

Før valget i 2016 sa 80 prosent av nordmenn at de mente Donald trump ville bli en dårlig eller fryktelig president, ifølge en meningsmåling fra YouGov. Kunne åtte prosent ville stemt på ham, resten ville valgt Hillary Clinton.

Gitt hvordan norske medier dekket de to kandidatene, er ikke det så rart. Av en eller annen grunn har de fleste nordmenn fortsatt stor tillit til norske medier. De tror på det som blir skrevet og legger ikke merke til vinklinger og utelatelser, uansett hvor systematiske de er er en særlig retning.

Kuriøst nok tror jeg neppe Resett hadde blitt lansert året etter det amerikanske valget, i august 2017, om det ikke var for felles frustrasjon blant oss som etablerte nettavisen over norske mediers elendige forståelse for og formidling av situasjonen i USA – og for så vidt som refleksjon av den manglende dypden i forståelsen av Norge og andre vestlige samfunn. Mer om bakgrunnen for Resett her.

Men nå er vi altså i gang igjen, fire år senere. Motviljen mot Trump i norske medier er knapt blitt mindre de siste fire år. Men nå er det ikke Hillary Clinton hos Demokratene norske medier fremsnakker, men Joe Biden.

Noen av de norske journalistene har kastet alle hemninger over bord, som TV 2s Fredrik Græsvik. Hans Twitter-konto er en endeløs strøm av uffing og stønning over Trump, hans kone Melania og alle som støtter Trump.

Men det er de mer subtile måtene som norske journalister vrir inntrykkene i en retning som enten er forderaktig eller ufordelaktiv for de som omtales som nok har mer effekt i å forme inntrykk, enn den outrerte måten som Græsvik og enkelte andre holder på.

Eksemplene på den typen preget og farget journalistikk kommer daglig i norske medier, og på Resett har kun tid og ressurser til å kommentere på noen få av dem. Men det er viktig å vise noen eksempler, for det går dessverre under radaren på de fleste som lojalt leser og følger de etablerte aktørene som VG, Dagbladet, NRK, TV 2 og Aftenposten (Nettavisen prøver å stå i spagaten).

Demokratene avholder et virtuelt landsmøte denne uken og blant annet NRK er ute med en rekke saker. De trykker ukritisk alle utspillene som regisseres med Demokratenes angrep på Trump, og samtidig presenterer man i et hyggelig lys de som er ute og støtter Biden. tirsdag kveld kom det en NRK-artikkel som fortjener en kommentar her på Resett.

– Hvordan forsoner man en splittet familie? På samme måte som man forsoner et splittet land: Med kjærlighet, forståelse, med små, kjærlige handlinger, med mot og med en urokkelig tro.

Med dette sitatet starter NRK-journalistene Charlotte Berrefjord Bergløff og Martin Roaldsø sin hyllningsartikkel om Jill Biden, kona til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

I overskriften på forsiden legges premissene. – Hun kan bli en historisk førstedame

NRK lager deretter et resymé over hennes liv. Og de gjengir hennes egen versjon. Møtet hennes med Joe Biden skal har startet med en «blind date» i 1975. Slik beskriver NRK det

– Mamma, jeg har endelig møtt en gentleman.

Hun het Jill Stevenson den gang, og hadde vært på blind date. Året var 1975. Mannen var ni år eldre enn henne. En alenefar med to små barn, og et glødende politisk engasjement.

Kanskje det stemmer, eller kanskje ikke. NRK får der til å se ut som Jill og Joe møttes første gang i 1975, men realiteten er at Jill Stevenson jobbet tett med Joe Biden allerede i 1972, under hans kampanje for å bli valgt til Senatet fra Delaware. I det minste hvis vi skal tro en artikkel i Fox News basert på hva hennes ex-mann Bill Stevenson har forklart.

Jill Biden var gift med Bill Stevenson da hun jobbet for Joe Biden fra 1972, og Bill Stevenson hevder nå at hans daværende kone hadde en affære med Joe Biden lenge før den angivelige blinddaten i 1975.

Her er det kanskje en snurt eks-mann som vil skade sin tidligere kone, og kanskje det var et rent profesjonelt forhold frem til 1975, men at NRK ikke engang nevner at Jill Stevenson jobbet for Joe Biden før blinddaten eller at det nå er kontroverser om det, viser at artikkelen har et klart formål. Journalistene vil at leserne skal ha et fordelaktig syn på den potensielle førstedamen og på Joe Biden. Da hører ikke utroskap med i bildet. Blant annet siterer NRK dette utsagnet fra magasinet Vogue:

– Hvis senator Biden blir valgt, vil han ha med seg en tett sammensveiset familie av sterke, uavhengige kvinner – ledet av sin bemerkelsesverdige kone, Jill.

NRK-journalistene forteller deretter en historie om hvordan Jill Biden tok seg av de morløse sønnen til Joe Biden, Beau og Hunter. Joe Bidens første kone og deres ett år gamle datter døde i en tragisk bilulykke i 1972.

Jill Bidens omsorg og kjærlighet til disse barna fremheves. Hun har konsentrert seg om ekteskapet samtidig som hun også har vært professor. Hun var også kjærlig til stede da Beau døde av hjernekreft i 2015. «Beau Biden var som sin far dypt engasjert politisk,» skriver NRK.

Det er ikke måte på hvor sjelden og fantastisk denne familien her er. NRKs artikkel er et ukeblad verdig.

Men når de har nevnt Beau Biden, må jo også NRK nevne den andre sønnen, Hunter. Hvordan løser så NRK-journalistene den saken?

De løser den med den minst kritiske måte mulig og med skamløs hvitvasking av moralsk tvilsom atferd fra såvel sønnen Hunter som Joe Biden selv.

Fakta er at Hunter Biden i 2014 fikk styrejobb i et ukrainsk oljeselskap ved navn Burisma. Dette året var Joe Biden visepresident og delegert ledelsen for USAs Ukraina-politikk. Hans sønn Hunter Biden hadde ingen erfaring fra oljebransjen. Likevel fikk han utbetalt over 27 millioner kroner fra 2014 til 2019 for å sitte i styret til Burisma.

Burisma ble ledet av en korrupt oligark som var under etterforskning. En etterforskning som senere ble droppet da sjefsanklageren ble sparket etter oppfordring fra Joe Biden. (Biden har senere skrytt av at han fikk anklageren avsatt). For noen måneder siden var dette en stor skandale i USA.

Men her er det NRK skriver om Hunter Biden i hyllesten av Jill Biden:

«Det siste året har Hunter Bidens tidligere styreverv i det ukrainske gasselskapet Burisma fått mye oppmerksomhet.

I januar ble USAs president Donald Trump stilt for riksrett for å ha forsøkt å presse Ukrainas president til å samarbeide om en mulig gransking av Joe og Hunter Biden.

Demokratene mente Trump forsøkte å sverte Biden-familien, for å forhindre at Joe Biden ble Trumps utfordrer i presidentvalget.

Ukrainsk påtalemyndighet har siden ikke funnet tegn til at Hunter Biden gjorde noe galt etter en gjennomgang av utredninger.»

Punktum. Intet mer om Hunter Biden fra NRK. Det NRK har å si om de 27 millionene for en styrejobb i det landet faren har politisk hovedansvar for er altså at «Ukrainsk påtalemyndighet har siden ikke funnet tegn til at Hunter Biden gjorde noe galt etter en gjennomgang av utredninger.»

Dette er et eklatant eksempel på farget om ikke direkte villedende journalistikk. Og det er gjort så åpenbart at det ikke kan skyldes naivitet eller at de erfarne NRK-journalistene ikke vet hva de gjør. Hadde hensikten med artikkelen vært en annen enn å hylle og skjønnmale Joe og Jill Biden, kunne de presentert Hunter Biden på en ganske annerledes måte.

Og det er ikke bare rundt Ukraina det er skandaler om Hunter Biden.

Kommentar

Vi hører faktisk ikke så mye lenger fra norske medier om at de er nøytrale, objektive og presenterene sanne fakta. For bare få år siden var dette noe de påsto. Nå omtaler (og roser) de seg selv i hovedsak med den mer kryptiske merkelappen at de er «redaktørstyrte medier». Kanskje skyldes det nå at de har fått litt mer selvinnsikt og ser at de har ideologi og politiske ønsker som de fremmer gjennom artikler og meningsstoff.

Den samme utvikling er rapportert i USA. Som Joe Rogan har sagt, har Donald Trump eksponert mediene for hva de er: partiske. Det lar seg ikke lenger skjule og mediene har innsett det selv. CNN er like eller mer partiske enn Fox News. Seerne vet hva de får.

Jeg mener en slik økt selvinnsikt, hvis den er reell også i Norge, er en bra ting. Men det som ikke er bra, er at skattebetalerne blir tvunget til å finansiere denne typen journalistikk som konsekvent er farget i en bestemt retning.

Denne artikkelen fra NRK som er dissekrert her, er bare et av mange eksempler de siste dagene. Vi har utvilsomt en høst med mye tendensiøs norsk journalistikk om USA i vente. Ta derfor en tur innom Resett hver dag for å få en dose «motgift».

