Faktisk.no har kjørt en av sine faktasjekker på påstanden om at asylsøkere får gratis tannbehandling, og konkluderer med at den er «faktisk delvis feil». De har gjort et vært slett arbeid.

Faktisk.no har undersøkt lovverket, og funnet ut at asylsøkere kommer helt på lik linje med alle andre nordmenn, og må betale for tannlegen selv. Men det finnes unntak innrømmer de, slik det gjør for alle andre nordmenn, og det er at man kan søke om ekstra tilskudd for visse lidelser og på visse vilkår. Asylsøkere kommer helt på linje med pensjonister. Dette er fullstendig galt.

Når flyktninger og asylsøkere og deres familier bosettes i en kommune har de rett og plikt til å gjennomgå en grundig undersøkelse for å kartlegge deres helse, både psykisk og psykisk, og dette inkluderer også en førstegangsbehandling hos tannlegen. Faktisk.no skriver at enhver asylsøker må oppsøke og betale tannlegen selv, men faktum er at det står et helt apparat klart til å ta imot enhver flyktning, både av konsulenter, miljøarbeidere, terapeuter, psykologer, bosetningsansvarlige, helsearbeidere og andre saksbehandlere. Disse har plikt til å sørge for at enhver ny-bosatt flyktning eller asylsøker får all den hjelp de trenger for denne grundige kartleggingen.

Asylsøkeren må slettes ikke oppsøke en tannlege selv. Han/hun sendes til en tannlege som er anbefalt av kommunen, og i de fleste kommunene jeg kjenner til, er denne første kartleggingskonsultasjonen gratis. Andre kommuner har avsatt et fast beløp, og på internett fant jeg ved noen hurtige søk ut at f eks Andøy kommune dekker et beløp på 15 000,- kroner til enhver asylsøker til første gangs kartlegging og behandling hos tannlegen – uansett behov. Jeg snakket senest i dag med flere saksbehandlere i min egen kommune, og de forteller at hos oss gis første konsultasjon gratis.

I følge Faktisk.no kan asylsøkerne søke om å få tilleggsytelse dersom de må ha tannlegebehandling på grunn av «liv og helse». Kanskje står det dette i det lovverket Faktisk.no har studert, men i brosjyrene til de kommunene jeg har funnet på internett, står det at asylsøkeren kan få refusjon til all tannlegebehandling som er medisinsk forsvarlig. Ifølge kommunene skal det altså litt mindre til enn at liv står på spill for en asylsøker å få dekket tannlegebehandling.

Faktisk.no har gjort et svært slett og mangelfullt journalistisk arbeid. De har gjort noen overfladiske undersøkelser av lovverket, og overhodet ikke undersøkt hvordan dette lovverket praktiseres i de ulike kommunene. Dersom terskelen for å få tilleggsrefusjon for nødvendig tannlegebehandling er særdeles lav, så er det ganske uinteressant at det står i lovverket at det vanlig skal være at man betaler selv. Og fra saksbehandlere i Nav-systemet har jeg fått vite at mange tannleger er svært flinke til å definere tannproblemer hos asylsøkere som «medisinsk nødvendige». Og dersom de er gode til å begrunne sin vurdering, er det vanlige at den godkjennes og asylsøkeren behandles gratis.

Saksbehandlerne forteller meg videre, at Norge er helt utrolig rause når det gjelder å innvilge søknader om refusjoner til asylsøkere med store helseproblemer, psykisk som fysisk, og også når det gjelder tannhelse. Tanken bak, er at dersom man setter inn store ressurser i startfasen, vil man spare på lengre sikt. Og de tannlegene som erfarer at tilbudet til asylsøkere overgår alt av hva vi tilbyr f eks våre eldre, har sannsynligvis helt rett, når vi tar i betrakting hva som praktiseres, og ikke ser oss blinde på noen papirformuleringer.

Disse undersøkelsene burde Faktisk.no selvsagt ha gjort før de bombastisk slåt fast at alt er helt likt for asylsøkere og de eldre og syke. Hvilken pensjonist er det som blir sendt av en Nav-konsulent til tannlegen for å få gratis tannlegebehandling til 15000,- kroner slik en asylsøker kan? Her har Faktisk.no tatt grundig feil. Om det kommer asylsøkerfamilier til Norge, med helt ødelagte tenner, vil de som en hovedregel få tannlegebehandling til mange titusentall kroner for å rette opp alt det som anses som medisinsk nødvendig. Det er fakta, og det burde Faktisk.no ha klart å finne ut dersom de bare hadde vært interessert i å gjøre et skikkelig journalistisk arbeid.

En saksbehandler fortalte meg i dag at «regningen» på tilleggsytelsene til enkelte asylsøkerfamilier med mange barn, kunne komme opp i flere hundre tusen kroner, ja, hun hadde opplevd at millionbeløp ble bevilget til enkelte familier med store traume- og helseproblemer. Og beløpene ble refusert bare søknaden fra saksbehandleren var godt begrunnet. Dette er fakta, og selv om Faktisk.no åpenbart ønsker å skjule realitetene for oss, mener jeg det bør være en rett for enhver norsk borger å vite hva slag beløp vi bruker på de flyktningene vi mottar til Norge. Vi får jo vite hva alt annet koster? Men utgiftene til innvandring skal åpenbart skjules, og her bidrar Faktisk.no så godt de kan.

I tillegg til dette, kan man jo også lure på om det er språklig korrekt å påstå at en asylsøker som ikke tjener et øre selv, men som henter sin «lønn» fra Nav, kan sies å «betale selv». Vel, ja, han betaler selv, men med «våre» penger. Å sammenligne dette med at en pensjonist som har jobbet et langt liv for å få en bitteliten pensjon, må betale fullt for tannlegebehandlingen, kan vel nesten ikke kalles annet enn en hån mot pensjonisten, som virkelig betaler med sine egne, små midler, som hun/han må slite for i 40 år for å ha rett til – den samme pensjonen en asylant får rett til etter ett års arbeid. Var det noen som nevnte systemisk rasisme av innvandrere?

Jeg kan jo også nevne at alle asylsøkere som bosettes i en kommune, har særskilte rettigheter i fem år – like lenge som staten utbetaler integreringstilskudd til kommunen. Asylanten har krav på en bolig, klær, møbler, hvitevarer osv osv. Alt som kjøpes inn av møbler, eies av myndighetene i tre år, og deretter er det asylsøkerens eie. I disse fem årene er et kjempestort apparat i sving for å hjelpe asylsøkerne til å finne seg til rette i Norge. De får norskopplæring, støtte til barn i barnehagen, gratis helsehjelp og tannlegebehandling om de trenger det av medisinske grunner, gratis terapi og traumebehandling, de får et meget bredt og varierende kurstilbud, fritidstilbud og annen opplæring, og gratis førerkort, eller et stort beløp til støtte til å ta førerkort begynner også å bli inkludert i de fleste kommuner. For ikke å nevne retten til briller – glassene skal være gratis uansett pris, i tillegg til at man i de fleste kommuner får innfatning til ca 1000.- kr.

Norge er usedvanlig rause, vi gir og gir og gir for at nyankomne skal finne seg til rette – og det kan ikke kalles annet enn systemisk og organisert antirasisme. I tillegg må vi leve med at store grupper i Norge mener vi er et grovt rasistisk land, og at vi hvite nordmenn er et rasistisk folkeferd. Hvordan får de det til å henge sammen? Sett gjennom litt mere nøytrale briller, ville vel noen heller si at vi er rasistiske mot nordmenn – vi behandler våre syke og eldre stemoderlig, vi snur på hver krone for å ha råd til ting som er til gode for Norge, mens vi fullstendig kritikkløst pøser ut penger på å ta imot mennesker, som hadde hatt det mye bedre om vi hadde hjulpet dem der de er..