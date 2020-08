annonse

Petter Northug møter pressen i Trondheim på fredag, heter det i en pressemelding.

Pressemøtet vil bli avholdt fredag kl. 12 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Der vil 34-åringen uttale seg om situasjonen han befinner seg i. Han er siktet for tre lovbrudd etter at han kjørte i 168 km/t i 110-sone under mistanke om ruspåvirkning. Hjemme hos Northug skal politiet ha funnet ca. 10 gram kokain.

Øst politidistrikt ber samtidig Spesialenheten for politisaker se på lekkasjer til mediene i forbindelse med Petter Northug-saken.

Flere medier har omtalt taushetsbelagte opplysninger rundt saken, skriver NTB.

– Vi ser alvorlig på at opplysninger fra etterforskningen er lekket til pressen, og har derfor valgt å oversende saken til Spesialenheten for nærmere undersøkelser. Tillit til at politiet håndterer opplysninger vi får på en god måte er helt avgjørende for å løse vårt samfunnsoppdrag, sier politimester Ida Melbo Øystese.

– Det er svært viktig at informasjon vi ønsker å ta opp i avhør med siktede eller vitner ikke er gjort kjent for allmennheten på forhånd, sier Øystese.