Det ble bråk mellom motdemonstranter og politiet under en SIAN-markering på Furuset forrige helg. Shakeel Rehman i SSI kritiserer antirasistene.

– Det er veldig alvorlig det som skjedde på Furuset lørdag, der jeg bor. SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) arrangerte demonstrasjon, og en rekke organisasjoner mobiliserte til motdemonstrasjon som utartet fullstendig, skriver Rehman, som er leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI), i Klassekampen.

Han tilføyer:

– Vi småbarnsforeldre i området reagerte sterkt på det da tåregassen fant veien helt inn til våre stuer og barna begynte å gråte.

Rehman skriver at Furuset er et sted med mange barnefamilier, og legger ansvaret for bråket på arrangørene av motdemonstrasjonen.

– Totalt ansvarsløst. Blant andre Oslo mot Rasisme, Alna mot Rasisme og Rødt bør anmeldes til politiet for deres rolle i å skape en krigssone på Furuset og for å misbruke unge til å kaste store steiner på politiet og drive hærverk.

Politiet gjorde en god jobb, og det var bare flaks at ingen ble skadet, anser Rehman. Han beklager seg over at arrangørene av motdemonstrasjonen selv stod passive, og at de unnlot å stoppe ungdommene.

– Antirasistene utnyttet sint muslimsk ungdom til å heller angripe politiet med vold! Dette er totalt inkompetent og kynisk antirasisme. Det var ingen voksne hjemme hos arrangørene. Tvert imot skapte de en massesuggesjon, skriver han, og legger til:

– Vi ble vitne til at vi har mere enn nok ung sint ungdom til å angripe politiet og drive hærverk. Antirasismen tiltrekker seg også antiblasfemiske muslimske ungdommer som er villige til å bruke vold.

Han skriver videre at Rødt, SV, MDG og Ap bør ta ansvar, da det er de som har tatt til orde for motdemonstrasjoner.

