annonse

annonse

17. august kunngjorde New Zealands statsminister, Jacinda Ardern, at hun utsetter valget til parlamentet med fire uker. Årsaken er en gjenoppblussing av coronasmittetilfeller.

En rekke smitteverntiltak vil bli iverksatt for å gjøre det trygt for folk å avgi stemme i et stemmelokale. Det er kun dem som ikke er i stand til å komme seg til et stemmelokale som får lov til å avgi stemme via posten.

En annen statsleder som også er opptatt av at velgerne skal kunne avlegge stemme i et stemmelokale er Donald Trump. 30. juli twitret han at universell poststemming vil føre til et unøyaktig og uredelig valg, og at valget derfor bør utsettes til folk trygt kan stemme på riktig vis.

annonse

Presidential Election Election Day Act, vedtatt i 1845, fastsetter imidlertid valgdagen til å alltid være på tirsdagen etter den første mandagen i november. Slik som situasjonen er nå, er det ikke noe flertall i Kongressen for å endre denne loven.

Les også: Fredrik Græsvik: – USAs president ønsker å vrake demokratiet

At politikere komme med forslag det ikke er flertall for skjer hele tiden. Trumps forslag får imidlertid TV 2s Fredrik Græsvik til å tenne på alle plugger.

annonse

«Vi vet nå at Trump ønsker å vrake demokratiet», raser han på Twitter.

Til FrPs Jon Helgheim kommer Græsvik med følgende begrunnelse:

Han ønsker å utsette et demokratisk valg, og hevder tre måneder før at det ikke vil være rettferdig. Det er da virkelig enhver journalists oppgave å påpeke dette. Hva tenker du journalister skal drive med?

Græsvik får full støtte av TV2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Kanskje enhver journalist i TV 2 bør påpeke at Jacinda Ardern nå ønsker å vrake demokratiet på New Zealand?

Forøvrig mener Græsvik at valg per post ikke fører til mer juks enn om man går til et valglokale.

annonse

Frem til neste stortingsvalg kan TV 2 fortelle sine seere at det ikke lengre er så viktig med prinsippet om hemmelig valg, og kravet om at velgeren må legitimere seg.