annonse

annonse

– Jeg frykter at vi får en stadig tøffere og mer polarisert samfunnsdebatt og et stadig vanskeligere klima for å finne gode løsninger, sier kunnskapsminister Guri Melby til NTB.

Onsdag kastet hun seg inn i lederkampen i Venstre, i konkurranse med både Abid Raja og Sveinung Rotevatn, som tidligere har lansert sine kandidaturer, skriver NTB.

Melby mener det er et behov for et sentrumsparti som kan fremme balanserte synspunkt og ikke bidra til å polarisere debattene i viktige saker som miljø og klima, og innvandring og asylpolitikk, og sier debatten om bompenger har vært veldig polariserende. Det mener hun både at Bompengepartiet, Frp, men også MDG har bidratt til.

annonse

Da Abid Raja lanserte sitt lederkandidatur, tok han til orde for å bygge samhold og fellesskap, og bygge ned konflikten mellom by og land og det har Melby merket seg.

Melby sier videre at debatten om innvandring og asylpolitikk er en veldig kraftig polarisering.