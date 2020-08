annonse

Torsdag starter høyfjellsjakt på villrein i Dovre og Njardarheim. Kun 130 har fått rett til å delta på jakta, og over tusen står på venteliste.

– Dette er en jakt som har pågått siden istiden, og er litt annerledes enn annen storviltjakt. Det frister mange, sier fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget, i Statskog i en pressemelding.

Det er staten som forvalter villreinjakt i Norge. Siden Norge er det siste landet i Europa med villrein, har myndighetene et særskilt ansvar for bestanden. Det stilles ingen særskilte krav til villreinjakt, ut over ordinære krav som stilles til all storviltjakt, men stadig flere tar kurs for å jakte villrein, skriver NTB.

– Det er vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror. Små høydeforskjeller i terrenget kan skjule hele flokker, og du må du komme så nært som 100-150 meter unna dyret uten å skremme det over alle hauger, forteller jakt- og fiskekonsulent for Statskog i Sør-Norge, Kristian Eiken Olsen.

Han holder kurs for ferske villreinjegere i Njardarheim i disse dager. Om de får felt dyr, er det ofte krevende å få dyret ned fra fjellet, heter det hos Statskog.

– Du bærer som regel svært tungt i timevis før du kommer ned igjen, men det er med på å gjøre totalopplevelsen av denne jakta til noe helt unikt, sier Olsen.

Villreinen lever i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Om lag halvparten av stammen befinner seg på Hardangervidda, og mange av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Tamrein eller villrein?

Noen mener dagens villrein i Norge i stor grad stammer fra rømt tamrein. «Villreinen på Hardangervidda anslåes i dag til å bestå av 70 % tamrein, og det skyldes i stor grad frislepp og rømninger,» står det i boka «Villreinen – fjellviddas nomade», ifølge villrein.no.