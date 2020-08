annonse

Steve Bannon er pågrepet av politiet i USA.

Bannon er president Donald Trumps tidligere startegiske rådgiver og redaktør av Breitbart. Han har de siste årene være involvert i flere politisk orienterte prosjekter. I 2019 var han på besøk til Norge.

Den tidligere politiske sjefstrategen i Det hvite hus er siktet for bedrageri overfor giverne, melder TV-kanalen CNBC.

Ifølge The Daily Beast er Bannon siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Hundretusener av givere som har donert til sammen 25 millioner dollar – over 220 millioner kroner – til kampanjen, er svindlet, sier en føderal statsadvokat i en uttalelse ifølge NTB. Pengene skulle gå til å bygge en grensemur mot Mexico.

Tre andre personer er siktet i samme sak, ved navn Brian Kolfage, Andrew Badolato and Timothy Shea, skriver Fox News.

Svindelen skal dreie seg om at hundretusenvis av dollar fra fondet er brukt til lønn for Brian Kolfage, og at de andre siktetede skal ha muliggjort dette til tross for at donorene er forsikret om at alle pengene skulle gå til å bygge muren. Det er fungerende statsadvokat Audrey Strauss som opplyser dette ifølge Fox News.

Brian Kolfage er grunnlegger og ansiktet utad for «We Build The Wall».

Ifølge tiltalen skal også Steve Bannon ha tatt ut én million USD fra fondet til en organisasjon han kontrollerer. Pengene skal deretter ha blitt brukt til å dekke Bannons egne utgifter og til å betale Kolfage.

Talsmenn for Steve Bannon har ennå ikke uttalt seg om saken.