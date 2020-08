annonse

annonse

Onsdag kveld amerikansk tid var det tildigere president Barack Obamas tur til å tale, også Kamala Harris kom på skjermen for å «akseptere» for sin nominasjon. Men det var Trump som fikk oppmerksomhet på Twitter for sine kontrabeskjeder.

– Hvorfor unnlot han å gi sin støtte til trege Joe [slow Joe] før det hele var over, og selv da var han veldig sen? Og hvorfor prøvde han å få han [Biden] til å ikke stille? spurte Trump på Twitter etter at Obama holdt sin tale.

Trump refererer her til det faktum at Obama ikke gikk ut med offentlig støtte til Joe Bidens kandidatur blant Demokratene før i april, da Bernie Sanders allerede hadde kastet inn håndkleet. Og det har også kommer innside-kilder som har sagt at Obama prøvde å få Biden til ikke å stille både i 2016 og i 2020. Biden var Obamas visepresident i åtte år. Obama skal være skeptisk til Bidens evner.

annonse

– Ikke undervurdrer Joes evner til å rote det til [fuck things up], skal Obama angivelig ha sagt nylig.

WHY DID HE REFUSE TO ENDORSE SLOW JOE UNTIL IT WAS ALL OVER, AND EVEN THEN WAS VERY LATE? WHY DID HE TRY TO GET HIM NOT TO RUN? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2020

Fox News ankeret Chris Wallace påpekte også at Obamas 15 minutters tale til landsmøtet handlet overraskende lite om støtte til Joe Biden. Wallace syntes det var merkelig gitt at dette landsmøtets formål er å gi et positiv støt til kampanjen.

annonse

– Kalte hun ham ikke rasist?

Heller ikke Kamala Harris unnslapp Trumps ironi på Twitter etter sin tale med glødende støtte til Joe Biden.

– Sa hun ikke at han var en rasist??? Sa hun ikke at han var inkompetent??? skrev Trump.

BUT DIDN’T SHE CALL HIM A RACIST??? DIDN’T SHE SAY HE WAS INCOMPETENT??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2020

Trump refererte her til en av debattene mellom de demokratiske kandidatene i fjor sommer hvor Harris gikk til angrep på Joe Biden for hans rolle i å samarbeide med senatorer som støtter segregeringslover basert på rase.

– Det bekymrer meg dypt, sa Harris den gang om Bidens rolle.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474