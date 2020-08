annonse

Det er venstresiden som har gjort utetenging, scenenekt og økonomisk boikott til en del av den offentlige virkelighet de siste årene. Nå slår Donald Trump tilbake med samme mynt.

Selskaper har stort sett antatt at konservative velgere er for opptatt av fri konkurranse og produktenes kvalitet til å straffe dem for å følge «venstremobbens» krav. Dermed har de hatt insentiver til å gi etter for den minste oppfordring til å trekke annonsene sine fra konservative nyhetssteder eller sparke ansatte som pekes ut av venstresiden til å ha uakseptable holdninger.

I USA har Tucker Carlson på Fox News blant annet blitt utsatt for boikott og i Norge har annonsører på Resett blitt kontaktet av aktivister og endog av norske stortings- og regjeringspolitikere. Sveinung Rotevatn, som nå er statsråd og kjemper om ledervervet i Venstre, har blant annet kontaktet annonører på Resett med oppfordring om boikott.

I Norge fikk det konsekvenser for noen annonsører da de gikk ut mot Resett. NorgesEnergi skal ha blitt kontaktet av lesere og opplevde kundeflukt etter at de gikk ut offentlig mot Resett. Og Sulland Gruppen som er en bilforhandlerkjede, fikk også problemer etter at de gikk ut mot nettavisen.

Men boikottene fra venstresiden har tiltatt i styrke. For litt siden var det Geelmuyden Kiese som ble forlatt av Ikeas og LO på grunn at uttalelser fra sjefen Hans Geelmuyden som ble frontet av aktivister som rasister. Geelmuyden la seg flat og har nå trukket seg fra sjefsjobben i selskapet hans selv eier.

Tillater ikke MAGA-capser

Saken i USA nå dreier seg om at den kjente dekkprodusenten Goodyear i interne retningslinjer som ble offentlig eksponert satte opp akseptabel og uakseptable slagord og materiale til bruk blant ansatte.

Blant det akseptable var: Black Lives Matter samt Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride (LGBT)

Mens det uakseptable var: Blue Lives Matter, All Lives Matter, MAGA

Goodyear has released a statement after an employee said the slide presented in a training was discriminatory. https://t.co/H9B1gRu2r7 — WIBW (@wibw) August 18, 2020

Det førte til at Donald Trump tok til Twitter med oppfordring til konsumenter om boikott av Goodyear.

– Ikke kjøp GOODYEAR DEKK – De annonserte FORBUD MOT MAGA CAPSER. Skaff deg bedre dekk for mindre penger! (Det er det De Radikale Venstreorienterte Demokratene gjør. To kan spille det samme spillet, og vi må begynne å spille det nå, skrev Trump på Twitter på onsdag.

Don’t buy GOODYEAR TIRES – They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

Goodyear så seg deretter tvunget til å ta avstand fra de lekkede retningslinjene. Men uttalelsen på Twitter kan vel sies å prøve å tilfredsstille begge parter i konflikten.

Det blir ikke lett.

Yesterday, Goodyear became the focus of a conversation that created some misconceptions about our policies and our company. Goodyear has always wholeheartedly supported both equality and law enforcement and will continue to do so. pic.twitter.com/oO6jUg2rTR — Goodyear (@goodyear) August 19, 2020