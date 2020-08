annonse

Voldelige ekstremister må bekjempes med all vår kraft.

Vi må sørge for at Black Lives Matter-bevegelsen ikke sprer seg til Norge. BLM er et farlig, venstreekstremt og antidemokratisk miljø, som bruker svarte mennesker som våpen for å avskaffe frihet, kapitalisme og demokrati. I tillegg har de alliert seg med Antifa, en løst organisert, militant venstreekstrem gruppe, som ikke anser det som problematisk å bruke vold. En antidemokratisk gruppe med andre ord.

Noen vil mene at det må være beundringsverdig å være i Antifa, fordi de jakter på fascister. Man kan raskt innvende at voldsbruk ikke på noen som helst måte er akseptabelt, selv mot fascister. Men det er også verdt å nevne at Antifa og deres allierte i BLM ikke nøyer seg med å «ta» de virkelige fascistene. De gjør også fascister av politiske motstandere. De definerer for eksempel innvandringskritikere, som er tilhengere av det konstitusjonelle parlamentariske demokratiet vi lever i, som fascister, og legitimerer voldsbruk mot disse, ved å hevde at de kun gjør det som skal til for å få «fascistene» til å holde kjeft. Dette har vi sett i Norge, flere ganger omtalt i Resett.

Men det stopper ikke der. I USA har vi nylig sett eksempler på at Antifa- og BLM-aktivister går til voldelige angrep på helt vanlige forbipasserende på gaten, fordi de har feil hudfarge. Å være hvit er gjerne det eneste offeret har gjort galt.

Marxister

BLM er også en uttalt marxistisk organisasjon. Dette har de slått fast helt på egen hånd, og det forteller egentlig det meste man trenger å vite. Marxisme er på ingen måte en stueren ideologi. Det er en ideologi som bygger på hat, og totalitær makt, som formaner at det perfekte samfunn kan skapes ved ekstreme omveltninger, uten omtanke for folks individuelle frihet, tradisjoner eller fornuft.

Det er en ideologi som bygger på konflikt mellom svart og hvitt, «undertrykker» og «undertrykt», helt uten nyanser. Marxisme fører nødvendigvis til ufrihet og undertrykkelse.

Å forsvare demokratiet

Når slike grupperinger gjør seg gjeldende i gatene, og bruker vold og utøver hærverk, så er det myndighetenes oppgave å stoppe dem. Jeg er personlig ikke noen ukritisk blodfan av Donald Trump, og jeg synes det er underlig å ikke skulle kritisere ham når det er på sin plass, bare fordi MSM gjør dette i tide og utide.

Men han gjør ingenting galt når han setter inn føderale styrker for å få slutt på voldelige demonstrasjoner. Han gjør ingenting galt når han går inn for å rydde opp. Han forsvarer faktisk bare demokratiet, og griper inn mot voldsbruk, med godt innarbeidede lover tidligere presidenter også har regjert etter i hånd, og bidrar til orden. I et konstitusjonelt demokrati, der vi ikke kun styres av et flertall, men av lover som garanterer borgerne frihet fra tyranni (om det er flertallets tyranni eller et diktatur) er voldsbruk aldri en legitim måte å løse konflikter på. At ikke norske medier skjønner dette, er faktisk ganske skremmende. Dette handler faktisk ikke om at Trump versus meningsmotstandere på venstresiden, som mediene later til å tro. Det handler om myndigheter som griper inn for å sikre demokratiets spilleregler i møte med voldelig ekstremisme. Obama hadde måttet gjøre det samme.

Slik er det bare å håpe at vår egen regjering også handler, om det oppstår gatekamper mellom farlige høyre- og venstreekstremister i vårt eget land. Dessverre er det lett å tenke seg at dette ikke vil være like åpenbart. Politiet har stort sett sørget for at eksempelvis SIAN kan ytre seg i det offentlige rom, og i alle fall forsøkt å forhindre voldelige motdemonstranter fra å storme SIANs arrangementer. Spørsmålet er om dette vil holde i lengden. Med den utstrakte fiendtligheten overfor islamkritikere som vokser frem i samfunnet, er det ikke gitt at de noe unyanserte ytringene fra SIAN vil beskyttes for all fremtid. Det vil i så fall bety at vi blir et regime vi ikke liker å sammenligne oss med. I et demokrati skal all vold stanses av myndighetene. Så enkelt er det.

Fordømmelse

Derfor er det viktig at vi fordømmer BLM og Antifa, og alle de som bruker hets, vold og trusler for å få meningsmotstandere til å holde kjeft.

Vi må særlig være ærlige om BLM, og hva de er. Mange tror dessverre at denne bevegelsen ikke handler om stort annet enn en kamp mot rasisme. Sannheten er at denne bevegelsen er nært knyttet til det voldelige og antidemokratiske Antifa. De er uttalte marxister. De er ikke noe annet enn venstreekstremister, som skamløst bruker svarte mennesker i en kamp for å avvikle demokrati og frihet. Det må bekjempes med all vår kraft