I Utrop skriver forsker Asle Toje at det beste for nye innvandrere til Norge er å la seg assimilere inn i majoritetskulturen her i landet.

I Utrop skriver forsker Asle Toje at det beste for nye innvandrere til Norge er å la seg assimilere inn i majoritetskulturen her i landet.

«Det er naturlig for mange å vise sin takknemmelighet for alt Norge gir gjennom kulturell tilslutning. Å si dette høyt er kjetteri, naturligvis. Alle vet jo at venstreradikale er innvandreres sanneste talsmenn: Slike som ser rasisme i enhver ytring og strukturell undertrykkelse i enhver hendelse.

Jeg er full av medfølelse. Ingen gruppe skulle trenge å representeres av de folkene, for det er tilnærmet en historisk lov at venstreradikalt engasjement nesten alltid ender opp med å skade de grupper de ønsker å hjelpe.

Jeg mener det er uklokt å fokusere på det iboende og særegne; det som skiller oss fra hverandre. Det er en bjørnetjeneste å oppmuntre innvandrere til å markere kulturell avstand til befolkningen i landet som har tatt dem imot. Fordi det er en oppskrift på fremmedgjøring», skriver Toje.

Kan velge

Han avslutter slik:

« I Norge kan du velge å leve som om du var i en annen kultur eller et annet århundre om du vil, men dersom du har ambisjoner om å lykkes i dette samfunnet er den raskeste og beste veien å assimilere deg; å gjøre språket og kulturen til din egen.»