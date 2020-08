annonse

En taxisjåfør i 30-årene av afrikansk bakgrunn er for tiden tiltalt for voldtektsforsøk på en kvinnelig passasjer i Haugesund.

Overgrepet skal ha funnet sted natt til 27. oktober 2019, ifølge Haugesunds Avis (bak betalingsmur). Tre dager etter den angivelige hendelsen, anmeldte kvinnen, som er i slutten av 20-årene, den aktuelle taxisjåføren for voldtektsforsøk. Politiet fant frem til sjåføren, som så ble varetektsfengslet og siktet for voldtektsforsøket.

I april tidligere samme år ble mannen dessuten anmeldt av en annen kvinnelig passasjer for seksuelt krenkende oppførsel, noe han også ble tiltalt for. Dette er imidlertid ikke første gang denne taxisjåføren er kommet i politiets søkelys i forbindelse med seksuell kriminalitet. Han ble i 2017 anmeldt for seksuelt krenkende adferd av en tredje kvinne. Begge disse sakene ble henlagt, men førstnevnte sak er nå tatt opp igjen, etter at taxisjåføren ble tiltalt for voldtektsforsøket på i oktober 2019.

«Mørk mann»

Kvinnen som skal ha blitt utsatt for voldtektsforsøket har sagt i Haugaland tingrett at hun følte seg trygg da hun satte seg i drosjen i Haugesund sentrum denne oktobernatten. Hun oppgir at hun bare så at drosjesjåføren «var en mørk mann», og at han var en uniformert sjåfør.

– Etter en stund stoppet han bilen. Han går da ut av bilen og setter seg inn i baksetet ved siden av meg. Han begynte å kysse meg på kinnet, tok mine hender og la dem på skrittet sitt. Han tok hånden ned i buksene mine, og tok meg på brystene under bh-en, forklarte kvinnen.

Løp hjem til mann og barn

Kvinnen fortalte videre at sjåføren ikke ga seg, til tross for at hun ba ham om å slutte. Dette skal ha pågått en stund, til fornærmende klarte å dytte mannen vekk, hvorpå han skal ha satt seg bak rattet igjen, og kjørt et stykke til, før han igjen stoppet og ba kvinnen om å gå ut av drosjen og inn i en privat stasjonsvogn. Kvinnen fortalte at hun følte seg sårbar og truet, og at hun ikke våget å gjøre annet enn å adlyde. På vei mot kvinnens adresse i stasjonsvognen, skal mannen ha stoppet igjen, og sagt til kvinnen at han ville ha henne ut av bilen for å ha sex med henne. Kvinnen har forklart at hun da gikk ut av bilen, før hun løp hele veien hjem til sin ektemann og barn. I etterkant av hendelsen har kvinnen hatt angst, mareritt og psykiske problemer.

Den tiltalte afrikaneren har vedgått å ha kjørt kvinnen, men nekter for voldtektsforsøket. Han har sagt i sin forklaring at han bare «ville hjelpe». Han mener dessuten at de afrikanske tolkene må ha misforstått ham under politiavhør, og at dette brukes mot ham i retten.