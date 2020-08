annonse

Forskere mener at coronaviruset ikke har sitt utspring i et våtmarked i Wuhan i fjor, men 1.600 kilometer unna i 2012.

New York Post melder at virologen Jonathan Latham og molekylærbiologen Allison Wilson, fra den Cornell-tilknyttede forskningsinstitusjonen Bioscience Resource Project, påstår at covid-19 stammer fra dypt inne i en kinesisk gruve – hvor arbeidere ble utsatt for en mystisk, lungebetennelseslignende sykdom etter å ha blitt eksponert for flaggermusekskrementer i 2012.

De kom til konklusjonen etter å ha oversatt en 66-sider lang masteroppgave fra den kinesiske legen som behandlet gruvearbeiderne, og sendte vevsprøver til Wuhan Institute of Virology for testing.

– Bevisene oppgaven inneholder har ført oss til å revurdere alt vi trodde vi visste om opprinnelsen til covid-19-pandemien, skrev Latham og Wilson i en artikkel publisert 15. juli på deres hjemmeside, Independent Science News.

Covid-19-symptomer

I april 2012 ble seks gruvearbeidere i Mojiang-gruven i den sørvestlige Yunnan-provinsen syke etter å ha brukt mer enn 14 dager på å fjerne flaggermusavføring inne i gruven. Tre døde etter hvert som følge av sykdommen.

I sin avhandling, beskriver legen Li Xu, som behandlet gruvearbeiderne, hvordan pasientene hadde høy feber, tørrhoste, ømme lemmer og i noen tilfeller hodepine – symptomer som nå er assosiert med covid-19, forklarer Latham og Wilson.

– Måten gruvearbeiderne ble behandlet på – med pustemaskiner og en rekke medikamenter, inkludert steroider, blodfortynnende midler og antibiotika – ligner på hvordan covid-19 pasienter behandles over hele verden i dag, poengterte de.

«Flaggermuskvinnen»

Etter å ha gjennomført flere tester for hepatitt, denguefeber, og til og med HIV, konsulterte Li Xu forskjellige spesialister over hele Kina, inkludert virolog Zhong Nanshan, kjent som «flaggermuskvinnen». Zhong administrerte SARS-utbruddet i 2003 og regnes som landets fremste spesialist på coronaviruser.

– Det eksterne møtet med Zhong Nanshan er betydelig. Det innebærer at sykdommen til de seks gruvearbeiderne var av stor bekymring, og for det andre at et SARS-lignende coronavirus ble ansett som en sannsynlig årsak, argumenterer Latham og Wilson.

Wuhan Institute of Virology

Legen sendte også prøvevev fra gruvearbeiderne til Wuhan-laboratoriet – et senter for forskning på coronaviruser i Kina. Der fant forskerne at kilden til infeksjonen var et SARS-lignende coronavirus fra en «rødbrun kinesisk hestesko-flaggermus», ifølge oppgaven.

Latham og Wilson tror viruset etterhvert «utviklet seg til SARS CoV-2», som de omtaler som «et uvanlig smittsomt coronavirus som mennesker er veldig utsatt for». De mistenker videre at SARS CoV-2 på en eller annen måte slapp ut av Wuhan-laboratoriet i fjor, som ble begynnelsen til dødelige den coronavirus-pandemien.

– Det nye coronaviruset rømte nesten helt sikkert fra Wuhan-laboratoriet, påstår Latham i et intervju med New York Post.