annonse

annonse

Den venstre-orienterte milliardæren George Soros hevder at president Donald Trump ønsker å bli en diktator og forblir «veldig farlig».

– Selv i USA kan en tillitsbløffmaker som Trump bli valgt til president og undergrave demokratiet innenfra. Han kjemper for livet sitt og vil gjøre alt for å beholde makten, sa Soros til den italienske avisen La Repubblica onsdag.

– Men i USA har man en lang tradisjon for kontroller og balanser og etablerte regler. Og fremfor alt har man grunnloven. Så jeg er trygg på at Trump vil vise seg å være et forbigående fenomen, som forhåpentligvis slutter i november, la han til.

annonse

Isfront

Dette er ikke første gang at Soros, en mangeårig støttespiller av Demokratene som har donert milliarder av dollar til venstreorienterte organisasjoner, går i strupen på mot president Trump.

I et intervju med den britiske avisen Independent i mai, hevdet grunnleggeren av NGOen Open Society Foundations at Trump ville ha vært en «diktator» hvis det ikke var for den amerikanske grunnloven.

annonse

– Donald Trump vil gjerne være en diktator. Men han kan ikke være det fordi det er en grunnlov i USA som folk fremdeles respekterer. Og det vil hindre ham i å gjøre visse ting. Det betyr ikke at han ikke vil prøve, fordi han bokstavelig talt kjemper for livet sitt, sa han.