Etter at det ble påvist fem nye coronatilfeller i kommunen må 4000 innbyggere i selvpålagt karantene.

Så langt har tre skoler og en barnehage stengt og samtlige som har tilknytning til institusjonene må i karantene, skriver NRK.

Ordfører Remi Solberg (Ap), sier dette må gjøres for å begrense spredning av coronasmitten. Kommunen har derfor midlertidig stengt Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage.

– Det er et føre var-tiltak for å begrense smitten, og i dag og gjennom helga vil vi fortsette arbeidet med smittesporing. I og med at vi fikk fem nye smittetilfeller i går som omfatter skolene og barnehagen, så er dette tiltaket nødvendig for å begrense smitte, sier ordføreren.

Vestvågøy kommune er Lofotens mest folkerike kommune med sine 11.433 innbyggere.