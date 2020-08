annonse

annonse

Lørdagens Sian-demonstrasjon på Furuset i Oslo, viste med all tydelighet hvordan dagens samfunn har blitt.

Arbeiderpartipolitikeren Jan Bøhler skriver følgende på sin facebook side:

«Det viktige som skjedde på Furuset i dag var at alle de positive kreftene her, anført av ildsjelene i Alnaskolen og Furuset Idrettsforening, gikk sammen og arrangerte en stor Mangfoldsfestival. De lagde et flott program for små og store, og ba folk å komme hit, istedenfor å lage bråk ved SIAN’s stands på senteret. Alle jeg kjenner på Furuset var enige i dette.

annonse

Men igjen har noen få nyttige idioter for SIAN prestert å gi dem den oppmerksomheten de ønsker. De få som gjorde det kom antakelig i stor grad fra andre steder enn Furuset. De kaller seg anti-rasister, men ved å bruke vold så politiet må gripe inn, gir de rasistene i SIAN akkurat det de vil ha.

Media slår dessverre dette stort opp, og skriver ikke ett ord om det svært positive som beboerne på Furuset gjorde i dag – å samles på Mangfoldsfestival isteden. Derfor skriver jeg om det. Tusen takk for et godt og viktig tiltak fra Furuset IF og Alnaskolen med Rune Gjelberg og Vidar Noreng i spissen!»

Det viktige som skjedde på Furuset i dag var at alle de positive kreftene her, anført av ildsjelene i Alnaskolen og… Publisert av Jan Bøhler Lørdag 15. august 2020

annonse

Her viser Bøhler sitt sanne ansikt. Først av alt fjerner han all tvil – om det noengang var tvil – om at han er en hardbarket globalist som kjemper for «mangfold». For det andre viser han med all tydelighet at hans forsvar for ytringsfriheten kun er et skalkeskjul.

Les også: Jan Bøhler: Frp har skuffet stort i kampen mot gjengkriminalitet

Ved å stemple Sian som rasister begår han den kardinalfeilen det er å henge ut en hel gruppe fordi han selv er uenig i mening og form. Han forsøker også å bagatellisere voldsutøverne ved å karakterisere dem som «noen få nyttige idioter» og at de antakelig ikke engang kom fra Furuset.

Dette kan ikke Bøhler vite noe om. Han bare sminker grisen med en slik uttalelse og avslører dermed også sitt sanne jeg. Her er noen bilder fra demonstrasjonen slik at alle kan se selv.

De «få nyttige idiotene» er ganske så mange og fra alle mulige etnisiteter.

annonse

Bøhler ønsker at det skal fokuseres på den flotte «mangfoldsfestivalen» og ikke voldsbruken og kneblingen av ytringsfrihet som alltid følger i kjølvannet når venstreekstremister og «mangfoldet» er til stede under en demonstrasjon. «Alle» som Bøhler kjenner på Furuset var enige i at de heller skulle dra på festivalen enn å bruke vold mot Sian og politiet.

Bøhler kjenner kanskje ikke så mange på Furuset?

AP-politikeren beklager seg så over at media ikke skriver noe om det supre tiltaket det var å arrangere en slik festival, men kun fokuserer på voldsbruken til de som egentlig skulle ha vært på festivalen.

Bøhler skjønner kanskje ikke at slike demonstrasjoner er som en magnet for mange av «mangfoldet», fordi muligheten til å kunne utføre voldelige protester mot organisasjoner som Sian, er en sterkere drivkraft for dem enn kjønnsdriften.

De bruker gjerne slagord som «ingen rasister i våre gater» og «stopp nazistene», mens de selv går frem på nøyaktig samme måte som Hitlers Sturmabteilung, eller SA, hvor gatetropper banket opp de som måtte være uenige eller kom med ytringer som ikke sto i samsvar med det som var politisk korrekt på den tiden.

Når Bøhler – som bør vite bedre – forsøker å bagatellisere og rette fokuset vekk fra voldsbruken «mangfoldet» begikk under denne demonstrasjonen, avslører han seg selv.

Les også: Jan Bøhler: Aldri hørt om rasistisk motivert vold mot hvite

Dette er hva Operasjonsleder i politiet, Tor Gulbrandsen, kunne fortelle til Dagbladet om hva som ble kastet mot dem.

– Forskjellige typer gjenstander. Alt fra flasker til jernstenger revet vekk fra gjerdene som skal sette en barriere for tilhørerne. I utgangspunktet ble det kastet mot Sian-markeringen, men det er politipersonell imellom der, som gjør at også politiet er utsatt for en viss fare rundt dette.

– Enkelte av tilhørerne har nektet å lytte til politiet og de råd og føringer de har fått etter hvert som dette har dratt seg til mer og mer. Etter hvert kommer det til et punkt hvor vi må ty til tiltak for å sikre materiellet og liv og helse.

– Vårt personell sto også i en farlig situasjon, da det var ganske så store stein som ble kastet mot både biler og vårt personell, sier han.

Politiet måtte bruke tåregass og en politimann ble slått i ansiktet.

– Den hendelsen vil det bli opprettet sak for vold mot offentlig tjenesteperson på, sier Gulbrandsen.

Men pytt, pytt. Så lenge man har arrangert en festival som skal vise hvor inkluderende og flott det er med multikultur, så skal da ikke litt voldsbruk få ødelegge for agendaen. For hva er vel det viktigste for Bøhler og andre politikere som nekter å innse virkeligheten?

Så lenge man er innenfor den boblen hvor man er akseptert i det gode selskap, så legger da ikke litt gladvold og rampestreker av «noen nyttige idioter» en demper på den gleden man får ved å se slike tårevåte øyeblikk som en festival hvor «mangfoldet» får utfolde seg.