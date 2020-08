annonse

annonse

Partiet Rødt ble stiftet i 2007 som en sammenslåing av AKP-ml og Rød Valgallianse. Nå vokser de raskt.

I 2013 hadde partiet litt over 2000 medlemmer, nå har det passert 10.000 skriver Klassekampen.

Forgjengeren Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) AKP-ml ble stiftet i 1973. I 1990 fjernet de (ml) tillegget og ble til AKP. Partiet anså de sovjetiske statene som forbilder og erklærte lenge at «væpna revolusjon» kunne bli nødvendig og var akseptabelt. Nå er har Rødt retorisk moderert seg og bruker heller begrepet «demokratisk, ikke-væpnet revolusjon» og «sosialistisk revolusjon».

annonse

Partiet er sensitive til å bli assosiert med de diktatoriske regimene i øst under den kalde krigen, men den marxistiske grunntanken består. I stedet for å erklære seg direkte og åpenlyst som et kommunistisk parti, skriver de partiprogrammet at målet er et klasseløst samfunn hvor man skal «yte etter evne, få etter behov». «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme,» heter det i prinsipprogrammet.

Les også: Rødt-politiker: – Å være hvit er for mange amerikanere så viktig at de glemmer alt annet som finnes i verden

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen forklarer framgangen med nitid organisasjonsarbeid.

annonse

– Dette er en bekreftelse på at mange vil være med og skape et vendepunkt mot Forskjells-Norge, slik at ikke de på toppen får alt de peker på, mens vanlige folk opplever at deres problemer blir oversett», skriver Hansen i en e-post til Klassekampen.

Det er Bjørnar Moxnes som er leder for Rødt.