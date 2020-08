annonse

Folk er sinte og opprørte over at Høyesterett skal avgjøre om det er lov eller ikke lov å kalle en person for «jævla utlending».

«Dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending», sa en 50 år gammel kvinne. Hun ble dømt til fengsel i 30 dager for i tingretten. I lagmannsretten ble hun delvis frikjent.

Nå skal saken behandles i Høyesterett, som aldri før har hatt en lignende sak.

Det betyr at saken tas opp til behandling for å sette en nedre grense for hva som er straffbare ytringer. Resultatet vil skape presedens og være en rettesnor for lignende saker.

Diktatur

Saken har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier.

– Dette skaper en presedens som er et diktatur verdig. Loven fra 2016 er pk-ernes våte drøm. Progressiviteten til millenials vil aldri stoppes nå. Gå hjem og vogg blir det neste tabubegrepet, skriver en person i NRKs kommentarfelt på Facebook.

– Vi beveger oss mot et diktatur. Dette er ufint å si, men det er ikke noe som fortjener fengselsstraff. Jeg har stemt Arbeiderpartiet i hele mitt liv og støttet myndighetenes kamp mot å slå ned på hatprat, men nå begynner jeg å forstå høyresidens argumenter. Dette er en fillesak som kunne vært løst med en unnskyldning, skriver en annen.

– Latterlig

Kvinnens forsvarer i tingretten og lagmannsretten, Odd Henning Svalheim, er glad for at Høyesterett skal behandle anken.

– Vi mener resultatet i lagmannsretten er korrekt. Men at vi ser fram til en prinsipiell avklaring etter behandling i Høyesterett, om hva man kan ytre straffefritt og hvor grensene for hva som er straffbare ytringer går, sier Svalheim.

Det er kommet over 400 reaksjoner i NRKs kommentarfelt på Facebook og flere kvinner tar den siktede i forsvar.

– Himmel og hav har ikke høyesterett noe annet å gjøre, er viktigere saker en kan ta tak. Må nesten le av slikt tull, skriver en kvinne.

– Dette begynner å bli latterlig. Det bør nå være grenser for misbruk av rettsvesenet, skriver en annen.