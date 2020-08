annonse

Utlendingsnemnda (UNE) har en stivnet praksis som svekker asylsøkeres rettssikkerhet, ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

– NOAS oppfordrer nå Solberg-regjeringen til å holde sitt løfte om bedre rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger, skriver generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå i Dagbladet.

Austenå mener at den eneste endringen er at nemndledere har fått fast ansettelse, noe NOAS har advart mot. Deres erfaringer tilsier at UNEs nemndledere over tid kan bli for opphengt i forvaltningspraksis og rutine, hevder organisasjonen.

Austenå skriver videre at NOAS har dokumentert konsekvenser av feilaktig, stivnet praksis. Barn høres sjelden, og barnets beste ivaretas for dårlig, sier generalsekretæren i NOAS. Når en forelder utvises, mener Austenå at det kan gå utover barnets psykiske helse. Hun tar frem et eksempel fra NRK, en sak som omhandlet en mann som skulle utvises. Det ble påstått at mannens sønn endret adferd i den forbindelse.

Generalsekretæren i NOAS mener også at et for ofte gis begrensninger i oppholdstillatelse på grunn av manglende ID-dokumenter. Austenå anser nemlig at dette handler om personer som skal forbli i Norge. Men de blir pålagt begrensninger som hindrer barn og ungdom full samfunnsdeltakelse.

– NOAS oppfordrer nå Solberg-regjeringen til å holde sitt løfte om bedre rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger. Da må UNE endre praksis og sikre reelle topartsprosesser hvor asylsøkerne selv får slippe til og forklare seg om sin sak og situasjon, avslutter Austenå.