NRK-journalist Veronica Westhrin hevdet i debatt med Høyre-politiker Torbjørn Røe Isaksen at den amerikanske nyhetskanalen CNN er propaganda.

I USA er CNN kjent for å være en venstreorientert nyhetskanal. Kanalen har ofte vært i krig med Donald Trump og presidenten har anklaget de for å være «Fake News».

De siste årene har mange av CNNs ansatte kommet med drøye påstander mot presidenten, og en av deres mest profilierte programledere har gått så langt som å kalle det et «faktum at Donald Trump er rasist».

Video: CNN-ansatt hevder alle hvite mennesker har et «virus i hjernen»

CNN har også gått langt i å angripe Donald Trumps tilhengere, og anklaget de for å være rasister. Tidligere i år måtte de inngå et forlik med en 16 år gammel skolegutt som de stemplet en rasist fordi han var iført en Make America Great Again-caps.

Flere norske medier, deriblant NRK, refererte til den falske nyheten fra CNN.

Til tross for å ha spredt en rekke falske nyheter de siste årene, finnes det mange tusen artikler på nrk.no der statskanalen fremdeles bruker CNN som kilde i nyhetssaker.

Hevder Norge er annerledes

Men selv om ledelsen i NRKs nyhetsredaksjon ser på CNN som en pålitelig kilde, kan det virke som noen av journalistene er uenig i akkurat det. I en debatt på litterturhuset tidligere denne måneden uttalte NRKs USA-korrespondent Veronica Westhrin at CNN er en «propagandakanal» som støtter demokratene.

– CNN har blitt en sånn propagandakanal som er på demokratene sin side, hvor man sitter en etter en og ser rett inn i kamera og sier hvor fæl Trump er, sa NRK-journalisten da hun diskuterte med Høyres Røe Isaksen.

Arbeids og sosialministeren var enig med NRK-journalisten.

I videoen som du kan se under fortalte Isaksen at CNN er «propagandshow», og påstod at norsk media ikke hadde kommentatorer som «mente noe» om politikere. Høyre-politikeren fortalte videre at politiske kommentatorer i Norge kun «analyserte».

Han la også til at det er mulig at en slik type nyhetsdekning også kan komme til Norge, og at det derfor «er viktig å ha en kringkaster som NRK».

Hør uttlelsene fra de to i videoklippet under som starter 48 minutter ut i debatten.