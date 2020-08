annonse

Flere fedre kan urettmessig ha fått avslag på sin søknad om betalt fedrekvote.

NAV innrømmer nå at avslagene er gitt på feil grunnlag og har dermed begått nok en blemme, skriver Aftenposten.

NAV har ikke oversikt over hvor mange fedre som har mistet 15 ukers lønnet fedrekvote fordi de ikke har forstått hva opplysningsplikten innebærer. Det er Trygderetten som har uttalt at Nav har et selvstendig ansvar for å finne opplysninger om søkerens inntekt.

Selv etter uttalelsen fra Trygderetten, fortsatte NAV å gi avslag til alle søkere som ikke ga tilfredsstillende opplysninger om inntekt før søknadsfristen var ute.

Fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien i Nav sier at feil er gjort i flere saker og at det i all hovedsak dreier seg om de som søkte om utsettelse av fedrekvoten.

– Vi arbeider nå med å få en oversikt over hvor mange og hvem dette gjelder, sånn at vi kan vurdere disse sakene på nytt og gi informasjon til dem som er berørt, sier han.

