annonse

annonse

I slutten av måneden kommer SIAN til Bergen, og det har skapt en debatt.

– Intoleranse for andres livssyn kan være vanskelig å forstå, og enda vanskeligere å gi plass til i et moderne demokrati. Det er så altfor enkelt å ikke ta dem på alvor. Spesielt når det er så få av dem, skriver Torvald Therkildsen i Bergens Tidende og stiller spørsmålet.

Han mener at hvis ikke folk stiller opp for å eksplisitt avfeie Sians påstander, vil tomrommet bli okkupert av en stadig voksende bølge med minoritetsfiendtlige holdninger, som har fått fritt spillerom av nordmenn som ikke ønsker konfrontasjoner.

annonse

– For det første er en motdemonstrasjon mer enn en krenket masse som klager. Motdemonstrasjoner gir sosialt og økonomisk vanskeligstilte grupper en plattform å uttrykke seg trygt på, omringet av allierte.

Les også: Dørselger forstår at folk ikke vil snakke med ham: – Jobben min burde ikke ha eksistert

Han skriver videre at en motdemonstrasjon er uttrykk for ren solidaritet. De står samlet mot ignoranse, og demonstrerer for å beskytte samfunnets svakeste.

annonse

– Motdemonstrasjoner er en mulighet for allierte å vise at verdiene er mer enn pene ord: De er grunnmuren for verdenssynet vårt.