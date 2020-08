annonse

Petter Northug forteller at han sliter med omfattende rusproblemer som følge av hard festing.

Fredag møtte den tidligere langrennsstjernen pressen for første gang, etter at han sist torsdag ble stoppet av politiet i 110-sonen på E6 ved Gardermoen. Pressekonferansen fant sted på et hotell i Trondheim.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug til de fremmøtte mediene, ifølge NTB.

Vil la seg behandle

Videre sa Northug at han trekker seg fra alle oppdrag i høst, og at han vil gå inn i behandling for rusproblemene.

Han avviser imidlertid at han kjørte i ruspåvirket tilstand da han ble stoppet på vei fra skiskole i Trysil torsdag 13. august, da han hadde kjørt i 168 km i timen.

– Jeg følte meg ikke påvirket da jeg dro fra Trysil, sa Northug på pressekonferansen i Trondheim fredag.

Petter Northug bekrefter at politiet fant «rundt» 10 gram kokain da politiet gjorde beslag i leiligheten hans torsdag 13. august.